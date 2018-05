Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 28 maggio)

Panoramica dei tennisti italiani impegnati la prossima settimana nel circuito Juniores. In tanti giocheranno un torneo G5 a Tirana (Albania); in Belgio, nell’unico G1 della settimana, ci sarà Emiliano Maggioli nel tabellone maschile, mentre è in dubbio la presenza di Federica Rossi tra le ragazze a causa di un problema fisico accusato al Trofeo Bonfiglio.

54th Astrid Bowl Charleroi, Belgian International Junior Championships (Belgio – G1 – Terra outdoor)

MD: Emiliano Maggioli

Tirana Open U18 (Albania – G5 – Cemento outdoor)

Q: Cristian Campese, Guelfo Baldovinetti, Riccardo Moscheni, Filippo Tonnicchi, Giuseppe Bendicente, Massimo Brambati, Filippo Piranomonte, Niccolò Ferrari

MD: Lorenzo Lorusso, Daniel Bagnolini, Andrea Gola, Alessio Tramontin

Sporting Club Junior Tournament 2018 (Cipro – G5 – Terra outdoor)

Q: Marco Mania

MD: Federica Rossi

Q: Sara Donnini, Viola Cipriani, Valentina Brienza, Lorenza Cuomo, Greta Borsoi, Greta Carbone, Sofia Pizzoni, Perla Fabbri, Matilde Ronchi

MD: Chiara Girelli, Carola Cavelli, Anita Bertoloni, Carlotta Mencaglia, Giulia Paterno

Lorenzo Carini