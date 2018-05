ATP Gineva: I risultati con il Live dettagliato del Day 4. In camp Fognini. Andreas Seppi sconfitto ai quarti di finale

ATP Geneva 250 | Terra | e501.345 – Quarti di Finale

CENTER COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Sam Querrey vs Guido Pella 2T



ATP Geneva Sam Querrey [1] Sam Querrey [1] 5 7 6 Guido Pella Guido Pella 7 6 7 Vincitore: G. PELLA

2. [7] Andreas Seppi vs Peter Gojowczyk (non prima ore: 12:00)



ATP Geneva Andreas Seppi [7] Andreas Seppi [7] 3 7 3 Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 6 6 6 Vincitore: P. GOJOWCZYK

3. Tennys Sandgren vs [2/WC] Fabio Fognini (non prima ore: 14:00)



ATP Geneva Tennys Sandgren Tennys Sandgren 1 6 Fabio Fognini [2] Fabio Fognini [2] 5* 6

4. [3/WC] Stan Wawrinka vs Marton Fucsovics (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs Jonathan Erlich / Marton Fucsovics



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Lukas Rosol vs [6] Steve Johnson 2T



ATP Geneva Lukas Rosol Lukas Rosol 4 6 3 Steve Johnson [6] Steve Johnson [6] 6 4 6 Vincitore: S. JOHNSON

2. Scott Lipsky / David Marrero vs [2] Ivan Dodig / Rajeev Ram



ATP Geneva Scott Lipsky / David Marrero Scott Lipsky / David Marrero 6 1 3 Ivan Dodig / Rajeev Ram [2] Ivan Dodig / Rajeev Ram [2] 4 6 10 Vincitori: DODIG / RAM

3. [1] Sam Querrey OR Guido Pella vs [Q] Lukas Rosol OR [6] Steve Johnson (non prima ore: 15:30)



ATP Geneva Guido Pella • Guido Pella 40 2 Steve Johnson [6] Steve Johnson [6] 30 3 Game Point Secondo servizio

COURT 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Antoine Bellier / Johan Nikles vs Robert Lindstedt / Andrei Vasilevski