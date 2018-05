Wimbledon: L’entry list Femminile. Sono due le azzurre presenti

Wimbledon, UK Grand Slam

Date: 7/2/2018 Original Cut Off: 105 Ranking Date: 5/21/2018

1 HALEP, Simona (ROU) 1

2 WILLIAMS, Serena (USA) SR 1

3 WOZNIACKI, Caroline (DEN) 2

4 MUGURUZA, Garbine (ESP) 3

5 SVITOLINA, Elina (UKR) 4

6 OSTAPENKO, Jelena (LAT) 5

7 PLISKOVA, Karolina (CZE) 6

8 GARCIA, Caroline (FRA) 7

9 KVITOVA, Petra (CZE) 8

10 WILLIAMS, Venus (USA) 9

11 STEPHENS, Sloane (USA) 10

12 GOERGES, Julia (GER) 11

13 KERBER, Angelique (GER) 12

14 KEYS, Madison (USA) 13

15 KASATKINA, Daria (RUS) 14

16 VANDEWEGHE, Coco (USA) 15

17 MERTENS, Elise (BEL) 16

18 BARTY, Ashleigh (AUS) 17

19 BERTENS, Kiki (NED) 18

20 RYBARIKOVA, Magdalena (SVK) 19

21 SEVASTOVA, Anastasija (LAT) 20

22 OSAKA, Naomi (JPN) 21

23 KONTA, Johanna (GBR) 22

24 SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP) 23

25 GAVRILOVA, Daria (AUS) 24

26 KONTAVEIT, Anett (EST) 25

27 STRYCOVA, Barbora (CZE) 26

28 ZHANG, Shuai (CHN) 27

29 RADWANSKA, Agnieszka (POL) 28

30 SHARAPOVA, Maria (RUS) 29

31 MLADENOVIC, Kristina (FRA) 30

32 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS) 31

33 BUZARNESCU, Mihaela (ROU) 32

34 SIEGEMUND, Laura (GER) SR 32

35 CORNET, Alize (FRA) 33

36 MARTIC, Petra (CRO) 34

37 MAKAROVA, Ekaterina (RUS) 35

38 CIBULKOVA, Dominika (SVK) 36

39 BABOS, Timea (HUN) 37

40 PENG, Shuai (CHN) 38

41 SAKKARI, Maria (GRE) 39

42 TSURENKO, Lesia (UKR) 40

43 BEGU, Irina-Camelia (ROU) 41

44 KUZNETSOVA, Svetlana (RUS) 42

45 VESNINA, Elena (RUS) 43

46 COLLINS, Danielle (USA) 44

47 CIRSTEA, Sorana (ROU) 45

48 VAN UYTVANCK, Alison (BEL) 46

49 KRUNIC, Aleksandra (SRB) 47

50 SABALENKA, Aryna (BLR) 48

51 HSIEH, Su-Wei (TPE) 49

52 VEKIC, Donna (CRO) 50

53 KANEPI, Kaia (EST) 51

54 SASNOVICH, Aliaksandra (BLR) 52

55 DIYAS, Zarina (KAZ) 53

56 SAFAROVA, Lucie (CZE) 54

57 GIORGI, Camila 55

58 BELLIS, Catherine (USA) 56

59 SINIAKOVA, Katerina (CZE) 57

60 WITTHOEFT, Carina (GER) 58

61 HERCOG, Polona (SLO) 59

62 STOSUR, Samantha (AUS) 60

63 NICULESCU, Monica (ROU) 61

64 PUIG, Monica (PUR) 62

65 BACSINSZKY, Timea (SUI) 63

66 MARIA, Tatjana (GER) 64

67 BOGDAN, Ana (ROU) 65

68 KOZLOVA, Kateryna (UKR) 66

69 LINETTE, Magda (POL) 67

70 TOMLJANOVIC, Ajla (AUS) 68

71 FLIPKENS, Kirsten (BEL) 69

72 PLISKOVA, Kristyna (CZE) 70

73 TOWNSEND, Taylor (USA) 71

74 BENCIC, Belinda (SUI) 72

75 PERA, Bernarda (USA) 73

76 ERRANI, Sara 74

77 PARMENTIER, Pauline (FRA) 75

78 VICKERY, Sachia (USA) 76

79 LAPKO, Vera (BLR) 77

80 SCHMIEDLOVA, Anna Karolina (SVK) 78

81 BONDARENKO, Kateryna (UKR) 79

82 WANG, Yafan (CHN) 80

83 VIKHLYANTSEVA, Natalia (RUS) 81

84 AZARENKA, Victoria (BLR) 82

85 BRADY, Jennifer (USA) 83

86 KUZMOVA, Viktoria (SVK) 84

87 MCHALE, Christina (USA) 85

88 WATSON, Heather (GBR) 86

89 CEPEDE ROYG, Veronica (PAR) 87

90 LEPCHENKO, Varvara (USA) 88

91 ZHENG, Saisai (CHN) SR 88

92 HADDAD MAIA, Beatriz (BRA) 89

93 VONDROUSOVA, Marketa (CZE) 90

94 WANG, Qiang (CHN) 91

95 KENIN, Sofia (USA) 92

96 PUTINTSEVA, Yulia (KAZ) 93

97 NARA, Kurumi (JPN) 94

98 ARRUABARRENA, Lara (ESP) 95

99 PETERSON, Rebecca (SWE) 96

100 LARSSON, Johanna (SWE) 97

101 KUMKHUM, Luksika (THA) 98

102 BRENGLE, Madison (USA) 99

103 VOEGELE, Stefanie (SUI) 100

104 WICKMAYER, Yanina (BEL) 101

105 ALEXANDROVA, Ekaterina (RUS) 102

106 ALLERTOVA, Denisa (CZE) 103

107 KONJUH, Ana (CRO) 104

108 RISKE, Alison (USA) 105

Alternates

1 RUS, Arantxa (NED) 106

2 PETKOVIC, Andrea (GER) 107

3 BLINKOVA, Anna (RUS) 108

4 FETT, Jana (CRO) 109

5 GOLUBIC, Viktorija (SUI) 110

6 ROGERS, Shelby (USA) 111

7 DUAN, Yingying (CHN) 112

8 DUQUE-MARINO, Mariana (COL) 113

9 GIBBS, Nicole (USA) 114

10 KOVINIC, Danka (MNE) 115

11 RODINA, Evgeniya (RUS) 116

12 SORRIBES TORMO, Sara (ESP) 117

13 ZHU, Lin (CHN) 118

14 HIBINO, Nao (JPN) 119

15 BROADY, Naomi (GBR) 120

16 JAKUPOVIC, Dalila (SLO) 121

17 BARTHEL, Mona (GER) 122

18 ZIDANSEK, Tamara (SLO) 123

19 RODIONOVA, Arina (AUS) 124

20 ABANDA, Francoise (CAN) 125

21 DOLEHIDE, Caroline (USA) 126

22 JOVANOVSKI PETROVIC, Bojana (SRB) SR 126

23 KALININA, Anhelina (UKR) 127

24 AHN, Kristie (USA) 128

25 CEPELOVA, Jana (SVK) 129

26 PAOLINI, Jasmine 131

27 BONAVENTURE, Ysaline (BEL) 132

28 DODIN, Oceane (FRA) 133

29 HOGENKAMP, Richel (NED) 134

30 ZHAO, Carol (CAN) 135

31 ZHUK, Sofya (RUS) 136

32 FRECH, Magdalena (POL) 137

33 TOMOVA, Viktoriya (BUL) 138

34 HAN, Xinyun (CHN) 139

35 JABEUR, Ons (TUN) 140

36 KREJCIKOVA, Barbora (CZE) 141

37 KOSTYUK, Marta (UKR) 142

38 KATO, Miyu (JPN) 143

39 ZVONAREVA, Vera (RUS) 144

40 KORPATSCH, Tamara (GER) 145

41 YASTREMSKA, Dayana (UKR) 146

42 LIU, Fangzhou (CHN) 147

43 SCHNYDER, Patty (SUI) 148

44 LOTTNER, Antonia (GER) 149

45 KHROMACHEVA, Irina (RUS) 150

46 DIATCHENKO, Vitalia (RUS) 151

47 MARTINCOVA, Tereza (CZE) 152

48 ZANEVSKA, Maryna (BEL) 153

49 ROGOWSKA, Olivia (AUS) 154

50 ANISIMOVA, Amanda (USA) 155

51 FALCONI, Irina (USA) 156

52 CABRERA, Lizette (AUS) 157

53 KALINSKAYA, Anna (RUS) 158

54 LISICKI, Sabine (GER) 159

55 DULGHERU, Alexandra (ROU) 160

56 BARA, Irina (ROU) 161

57 LOEB, Jamie (USA) 162

58 CHIESA, Deborah 163

59 SEGUEL, Daniela (CHI) 164

60 KUDERMETOVA, Veronika (RUS) 165

61 BOULTER, Katie (GBR) 166

62 BOUCHARD, Eugenie (CAN) 167

63 TEICHMANN, Jil (SUI) 168

64 SHARIPOVA, Sabina (UZB) 169

65 BADOSA GIBERT, Paula (ESP) 170

66 BOUZKOVA, Marie (CZE) 171

67 DAVIS, Lauren (USA) 172

68 IVAKHNENKO, Valentyna (RUS) 173

69 KOSTOVA, Elitsa (BUL) 174

70 HOZUMI, Eri (JPN) 175

71 GRAMMATIKOPOULOU, Valentini (GRE) 176

72 LU, Jing-Jing (CHN) 177

73 BUYUKAKCAY, Cagla (TUR) 178

74 SCHOOFS, Bibiane (NED) 179

75 CADANTU, Alexandra (ROU) 180

76 RAINA, Ankita (IND) 181

77 JANG, Su Jeong (KOR) 182

78 HON, Priscilla (AUS) 183

79 TAYLOR, Gabriella (GBR) 184

80 TREVISAN, Martina 185

81 GARCIA PEREZ, Georgina (ESP) 186

82 VINCI, Roberta 187

83 IMANISHI, Miharu (JPN) 188

84 DI LORENZO, Francesca (USA) 189

85 VON DEICHMANN, Kathinka (LIE) 190

86 ZARAZUA, Renata (MEX) 191

87 DAY, Kayla (USA) 192

88 KARATANTCHEVA, Sesil (BUL) 193

89 PERRIN, Conny (SUI) 194

90 HAAS, Barbara (AUT) 195

91 AIAVA, Destanee (AUS) 196

92 MIN, Grace (USA) 197

93 SHIMIZU, Ayano (JPN) 198

94 HESSE, Amandine (FRA) 199

95 KERKHOVE, Lesley (NED) 200

96 STOLLAR, Fanni (HUN) 203

97 DART, Harriet (GBR) 204

98 RUSE, Elena-Gabriela (ROU) 208

99 HIBI, Mayo (JPN) 209

100 FOURLIS, Jaimee (AUS) 211

101 JOROVIC, Ivana (SRB) 212

102 DUNNE, Katy (GBR) 214

103 DOI, Misaki (JPN) 217

104 SOYLU, Ipek (TUR) 222

105 POTAPOVA, Anastasia (RUS) 223

106 LAO, Danielle (USA) 224

107 LIU, Claire (USA) 226

108 DUVAL, Victoria (USA) 227

109 GRABHER, Julia (AUT) 229

110 SMITKOVA, Tereza (CZE) 233

111 HONCOVA, Michaela (SVK) 234

112 EIKERI, Ulrikke (NOR) 237

113 SWAN, Katie (GBR) 238

114 PEREZ, Ellen (AUS) 239

115 WALLACE, Isabelle (AUS) 248

116 KHAZANIUK, Deniz (ISR) 249

117 SCHIAVONE, Francesca 265

118 SAVINYKH, Valeria (RUS) 272

119 OSAKA, Mari (JPN) 294

120 CHANG, Kai-Chen (TPE) 301

121 CHANG, Sophie (USA) 303

122 MELNIKOVA, Marina (RUS) 304

123 ROSCA, Andreea (ROU) 328

124 ROBSON, Laura (GBR) 331

125 TERE-APISAH, Abigail (PNG) 342

126 STRAKHOVA, Valeriya (UKR) 344

127 RADWANSKA, Urszula (POL) 373

128 HEISE, Priscilla (FRA) 381

129 GUARACHI, Alexa (CHI) 399

130 OKAMURA, Kyoka (JPN) 400

131 KOMARDINA, Anastasiya (RUS) 462