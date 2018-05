Wimbledon: L’entry list maschile. Sono cinque gli azzurri presenti

Wimbledon, UK Grand Slam

Date: 7/2/2018 Original Cut Off: 102 Ranking Date: 5/21/2018

1 NADAL, Rafael (ESP) 1

2 FEDERER, Roger (SUI) 2

3 ZVEREV, Alexander (GER) 3

4 CILIC, Marin (CRO) 4

5 DIMITROV, Grigor (BUL) 5

6 DEL POTRO, Juan Martin (ARG) 6

7 ANDERSON, Kevin (RSA) 7

8 THIEM, Dominic (AUT) 8

9 GOFFIN, David (BEL) 9

10 ISNER, John (USA) 10

11 CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) 11

12 SCHWARTZMAN, Diego (ARG) 12

13 QUERREY, Sam (USA) 13

14 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP) 14

15 SOCK, Jack (USA) 15

16 POUILLE, Lucas (FRA) 16

17 EDMUND, Kyle (GBR) 17

18 BERDYCH, Tomas (CZE) 18

19 FOGNINI, Fabio 19

20 CHUNG, Hyeon (KOR) 20

21 NISHIKORI, Kei (JPN) 21

22 DJOKOVIC, Novak (SRB) 22

23 KYRGIOS, Nick (AUS) 23

24 KOHLSCHREIBER, Philipp (GER) 24

25 WAWRINKA, Stan (SUI) 25

26 SHAPOVALOV, Denis (CAN) 26

27 MANNARINO, Adrian (FRA) 27

28 RAONIC, Milos (CAN) 28

29 KRAJINOVIC, Filip (SRB) 29

30 DZUMHUR, Damir (BIH) 30

31 RUBLEV, Andrey (RUS) 31

32 GASQUET, Richard (FRA) 32

33 LOPEZ, Feliciano (ESP) 33

34 MULLER, Gilles (LUX) 34

35 VERDASCO, Fernando (ESP) 35

36 RAMOS-VINOLAS, Albert (ESP) 36

37 TSONGA, Jo-Wilfried (FRA) 37

38 MONFILS, Gael (FRA) 38

39 KHACHANOV, Karen (RUS) 39

40 TSITSIPAS, Stefanos (GRE) 40

41 CORIC, Borna (CRO) 41

42 FERRER, David (ESP) 42

43 MAYER, Leonardo (ARG) 43

44 HAASE, Robin (NED) 44

45 MURRAY, Andy (GBR) 45

46 SUGITA, Yuichi (JPN) 46

47 JOHNSON, Steve (USA) 47

48 SOUSA, Joao (POR) 48

49 GOJOWCZYK, Peter (GER) 49

50 PAIRE, Benoit (FRA) 50

51 SEPPI, Andreas 51

52 ZVEREV, Mischa (GER) 52

53 MEDVEDEV, Daniil (RUS) 53

54 DOLGOPOLOV, Alexandr (UKR) 54

55 SANDGREN, Tennys (USA) 55

56 HARRISON, Ryan (USA) 56

57 DONALDSON, Jared (USA) 57

58 MILLMAN, John (AUS) 58

59 JARRY, Nicolas (CHI) 59

60 FUCSOVICS, Marton (HUN) 60

61 TIAFOE, Frances (USA) 61

62 BENNETEAU, Julien (FRA) 62

63 JAZIRI, Malek (TUN) 63

64 BEDENE, Aljaz (SLO) 64

65 BASILASHVILI, Nikoloz (GEO) 65

66 DELBONIS, Federico (ARG) 66

67 NISHIOKA, Yoshihito (JPN) PR 66

68 STRUFF, Jan-Lennard (GER) 67

69 LAJOVIC, Dusan (SRB) 68

70 MARTERER, Maximilian (GER) 69

71 FRITZ, Taylor (USA) 70

72 GARCIA-LOPEZ, Guillermo (ESP) 71

73 LU, Yen-Hsun (TPE) PR 71

74 CECCHINATO, Marco 72

75 EBDEN, Matthew (AUS) 73

76 LORENZI, Paolo 74

77 SIMON, Gilles (FRA) 75

78 CUEVAS, Pablo (URU) 76

79 CARBALLES BAENA, Roberto (ESP) 77

80 DONSKOY, Evgeny (RUS) 78

81 VESELY, Jiri (CZE) 79

82 DANIEL, Taro (JPN) 80

83 PELLA, Guido (ARG) 81

84 BASIC, Mirza (BIH) 82

85 BAGHDATIS, Marcos (CYP) 83

86 KICKER, Nicolas (ARG) 84

87 THOMPSON, Jordan (AUS) 85

88 CHARDY, Jeremy (FRA) 86

89 HERBERT, Pierre-Hugues (FRA) 87

90 POSPISIL, Vasek (CAN) 88

91 TROICKI, Viktor (SRB) 89

92 MAYER, Florian (GER) 90

93 KUKUSHKIN, Mikhail (KAZ) 91

94 BERANKIS, Ricardas (LTU) 92

95 KARLOVIC, Ivo (CRO) 93

96 BHAMBRI, Yuki (IND) 94

97 COPIL, Marius (ROU) 95

98 BERRETTINI, Matteo 96

99 ALBOT, Radu (MDA) 97

100 ISTOMIN, Denis (UZB) 98

101 YOUZHNY, Mikhail (RUS) 99

102 LACKO, Lukas (SVK) 100

103 ZEBALLOS, Horacio (ARG) 101

104 NORRIE, Cameron (GBR) 102

Alternates

1 DJERE, Laslo (SRB) 103

2 STEBE, Cedrik-Marcel (GER) 104

3 SELA, Dudi (ISR) 105

4 ANDUJAR, Pablo (ESP) PR 105

5 DUCKWORTH, James (AUS) PR 105

6 DE MINAUR, Alex (AUS) 106

7 ELIAS, Gastao (POR) 107

8 MCDONALD, Mackenzie (USA) 108

9 ANDREOZZI, Guido (ARG) 109

10 FRATANGELO, Bjorn (USA) 110

11 BEMELMANS, Ruben (BEL) 111

12 MELZER, Gerald (AUT) 112

13 KUDLA, Denis (USA) 114

14 FABBIANO, Thomas 115

15 MAHUT, Nicolas (FRA) 116

16 KLIZAN, Martin (SVK) 117

17 SMYCZEK, Tim (USA) 118

18 IVASHKA, Ilya (BLR) 119

19 SOUSA, Pedro (POR) 120

20 RAMANATHAN, Ramkumar (IND) 121

21 YMER, Elias (SWE) 122

22 HANFMANN, Yannick (GER) 123

23 MONTEIRO, Thiago (BRA) 124

24 POLANSKY, Peter (CAN) 125

25 SONEGO, Lorenzo 126

26 HEMERY, Calvin (FRA) 127

27 MADEN, Yannick (GER) 128

28 STAKHOVSKY, Sergiy (UKR) 129

29 BOLELLI, Simone 130

30 OFNER, Sebastian (AUT) 131

31 DUTRA SILVA, Rogerio (BRA) 132

32 MMOH, Michael (USA) 133

33 HALYS, Quentin (FRA) 134

34 GRANOLLERS, Marcel (ESP) 135

35 YOUNG, Donald (USA) 137

36 ZOPP, Jurgen (EST) 138

37 DELLIEN, Hugo (BOL) 139

38 LAAKSONEN, Henri (SUI) 140

39 BUBLIK, Alexander (KAZ) 141

40 VATUTIN, Alexey (RUS) 142

41 MOUTET, Corentin (FRA) 143

42 OPELKA, Reilly (USA) 144

43 TRAVAGLIA, Stefano 145

44 AREVALO, Marcelo (ESA) 146

45 KOVALIK, Jozef (SVK) 147

46 KOKKINAKIS, Thanasi (AUS) 148

47 BROWN, Dustin (GER) 149

48 MENENDEZ-MACEIRAS, Adrian (ESP) 150