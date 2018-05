Jo Wilfried Tsonga potrebbe saltare anche la stagione su erba

Jo Wilfried Tsonga in un’intervista all’Equipe ha parlato della possibilità di poter perdere anche la stagione su erba per colpa del problema al ginocchio.

Nonostante ha assicurato che il ginocchio risponde bene non ha nascosto lo scenario più nero: “Questo non è il momento di prendere una decisione definitiva, ma c’è la possibilità che non saremo pronti per la stagione su erba.

Sono consapevole della cosa e non voglio forzare un infortunio come questo. Con il passare dei giorni mi sento meglio. Devo essere paziente però e, al momento, non posso dare una data precisa per il mio ritorno in campo”.