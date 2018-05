Hyeon Chung rinuncia al Roland Garros

Non è un periodo facile per Hyeon Chung, una delle grandi rivelazioni della stagione 2018, che ha dato forfait per il Roland Garros.

Il sudcoreano, semifinalista all’Australian Open 2018, ha rinunciato questo martedì all’ATP 250 di Lione e poche ore dopo anche al Roland Garros a causa di un infortunio alla caviglia destra.