WTA Nurnberg: I risultati con il Live dettagliato del Day 3

WTA Nurnberg International | Terra | $250.000 – 1°-2° Turno

CENTRE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Nadia Podoroska vs Kirsten Flipkens



WTA Nurnberg Nadia Podoroska • Nadia Podoroska A 1 Kirsten Flipkens Kirsten Flipkens 40 2 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 K. Flipkens 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1/WC] Sloane Stephens vs Yulia Putintseva



WTA Nurnberg Sloane Stephens [1] Sloane Stephens [1] 0 7 4 3 Yulia Putintseva • Yulia Putintseva 0 5 6 3 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Y. Putintseva 3-3 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Stephens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0

3. Madison Brengle vs [6] Sorana Cirstea (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Kiki Bertens vs Mona Barthel (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1/WC] Sloane Stephens OR Yulia Putintseva vs Alison Riske (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

SHOW COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Nicole Melichar / Kveta Peschke vs [O] Alona Fomina / Michaela Honcova



WTA Nurnberg Nicole Melichar / Kveta Peschke [1] • Nicole Melichar / Kveta Peschke [1] 0 3 Alona Fomina / Michaela Honcova Alona Fomina / Michaela Honcova 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Melichar / Peschke 3-2 A. Fomina / Honcova 0-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 N. Melichar / Peschke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Fomina / Honcova 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 N. Melichar / Peschke 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Fomina / Honcova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Heather Watson vs [Q] Fanny Stollar



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Katharina Gerlach / Lena Rueffer vs [2] Kirsten Flipkens / Johanna Larsson (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Katerina Siniakova vs Veronica Cepede Royg



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Demi Schuurs / Katarina Srebotnik vs Chantal Skamlova / Barbora Stefkova



Il match deve ancora iniziare