Challenger Mestre: Il programma di Mercoledì 23 Maggio

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Daniel Masur vs [WC] Gian Marco Moroni

2. [WC] Liam Caruana vs [Q] Edoardo Eremin

3. [SE] Luca Vanni vs Matteo Viola (non prima ore: 12:00)

4. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Tomasz Bednarek / Hunter Reese

5. [WC] Federico Gaio / Gian Marco Moroni vs Carlos Boluda-Purkiss / Sergio Gutierrez-Ferrol

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Tsung-Hua Yang vs Laurynas Grigelis

2. [Q] Federico Gaio vs [4] Gianluigi Quinzi

3. Joao Monteiro vs [SE] Mario Vilella Martinez (non prima ore: 12:30)

4. Lorenzo Giustino / Mitchell Krueger vs [2] Miguel Angel Reyes-Varela / Fernando Romboli

CAMPO 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Pedro Cachin vs [6] Mitchell Krueger

2. [8] Carlos Boluda-Purkiss vs [Q] Roberto Marcora

3. [1] Arthur De Greef vs [WC] Andrea Arnaboldi (non prima ore: 12:30)

4. Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [3] Sergio Galdos / Fabricio Neis

5. Laurynas Grigelis / Tsung-Hua Yang vs Alternate /

CAMPO 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Martin Cuevas vs [5] Tomislav Brkic

2. Sergio Gutierrez-Ferrol vs Miljan Zekic

3. Vaclav Safranek vs Frederico Ferreira Silva (non prima ore: 12:30)

4. Romain Arneodo / Danilo Petrovic vs Gerard Granollers / David Vega Hernandez