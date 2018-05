Roland Garros, Day 2 Qualificazioni: il commento della seconda giornata

Italia sugli scudi nella seconda giornata di qualificazioni del Roland Garros. Tutti e quattro gli azzurri impegnati nel Day 2 del torneo cadetto hanno vinto i propri incontri: molto bene, in particolare, Stefano Napolitano, che ha prevalso su Marcel Granollers, e Martina Trevisan, che ha sconfitto la canadese Abanda.

Sospeso, e rinviato a domani, l’incontro tra Francesca Schiavone e Carol Zhao: situazione di un set pari, 6-4 per la milanese e successivo 6-3 per la canadese.

STEFANO NAPOLITANO (ITA) b. MARCEL GRANOLLERS (23,ESP) 6-4 6-1

Grande esordio per Stefano Napolitano nelle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurro, classe 1995, ha superato al primo turno lo spagnolo Marcel Granollers, ex Top-20 del ranking mondiale, col punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 30 minuti di partita.

Primo set combattutissimo, nel quale si son giocati ben novanta (90!) punti; nel secondo parziale, invece, è venuta fuori la grinta del giocatore italiano che ha concesso davvero poco al suo avversario. Granollers ha rischiato di subire un bagel, ma non è stato così a causa delle quattro opportunità di break non concretizzate da Napolitano sul 3-0.

Al secondo ostacolo incontrerà il ceco Kolar, vittorioso in due set sul britannico Broady.

SIMONE BOLELLI (20,ITA) b. TOMMY ROBREDO (ESP) 6-4 6-4

Buona la prima per Simone Bolelli nelle qualificazioni del Roland Garros: l’azzurro, numero venti del seeding, è riuscito a prevalere in due set sullo spagnolo Tommy Robredo col punteggio di 6-4 6-4. Una vittoria importante per il bolognese, che al secondo ostacolo se la vedrà con il giapponese Yasutaka Uchiyama che arriva da un bel match giocato contro Stefan Kozlov.

Bolelli si è trovato sotto per 3-0 sia nel primo che nel secondo set, ma non si è perso animo e in entrambe le occasioni è riuscito a rimontare, centrando quindi un importante traguardo: con il secondo turno raggiunto a Parigi, il nativo di Budrio si conferma tra i primi 130 giocatori del mondo.

STEFANO TRAVAGLIA (31,ITA) b. ENRIQUE LOPEZ PEREZ (ESP) 6-4 6-3

Tutto facile per Stefano Travaglia al primo turno delle qualificazioni del Roland Garros. Il tennista italiano rispetta il pronostico della vigilia, supera in due rapidi set lo spagnolo Lopez Perez e si qualifica per il secondo ostacolo, dove ad attenderlo ci sarà il lettone Ernests Gulbis.

Travaglia ha fatto l’indispensabile per avere la meglio sullo spagnolo, senza brillare in particolar modo al servizio (sei aces a fronte di ben cinque doppi falli, appena il 30% di punti vinti con la seconda). Anche Lopez Perez, dal canto suo, non ha trovato le armi per fermare l’azzurro: lo spagnolo, infatti, ha commesso ben 20 errori non forzati a fronte di dodici vincenti, mentre il saldo vincenti-errori di Travaglia è positivo (26-23).

MARTINA TREVISAN (ITA) b. FRANCOISE ABANDA (16,CAN) 4-6 6-4 6-2

Giornata positiva per Martina Trevisan, capace di superare il primo turno di qualificazione al Roland Garros. La 24enne, attuale n.185 del ranking mondiale, ha superato dopo una battaglia di oltre due ore e un quarto la canadese Francoise Abanda, classe 1997 e sedicesima testa di serie, col punteggio di 4-6 6-4 6-2.

Quella di oggi è anche la seconda vittoria in carriera per Martina nel tabellone cadetto di uno Slam: ricordiamo, infatti, agli scorsi US Open il successo al primo turno sulla ceca Krejsova, prima del ko con l’olandese Kerkhove. Trevisan, nel match odierno, ha avuto non poche difficoltà: si è trovata sotto per 6-4 3-1, prima di riuscire a recuperare lo svantaggio nel secondo set e ad allungare la contesa al parziale decisivo, dove la differenza l’hanno fatta i due break ottenuti nel quarto e nell’ottavo game.

Al secondo turno ci sarà una sfida proibitiva, ma non impossibile, contro la temibile ucraina Marta Kostyuk, classe 2002 che si è fatta ben notare agli Australian Open dove ha superato le qualificazioni e tre turni nel tabellone principale. La sedicenne di Kiev è reduce dal successo in tre set sulla giapponese Hozumi.

Lorenzo Carini