Roland Garros 2018 Day1Q: la marsigliese non suona più…

Prima giornata di gare a Parigi con le qualificazioni maschili che danno il via ufficialmente al secondo Slam dell’anno: una giornata amara per il tennis francese, con risultati che rispecchiano un movimento che fatica a trovare i degni sostituti di una generazione d’oro composta (tutt’ora…) dai vari Tsonga, Monfils, Gasquet e Simon solo per citare i più forti. Tolto Pouille, i transalpini non hanno ancora trovato un importante ricambio: oggi escono da questa prima giornata con le ossa rotte, con uno sconfortante score di 10 sconfitte a fronte di solo 3 vittorie (Muller, Blancaneaux e Lestienne), e alcuni dei più accreditati in casa Francia che già lasciano le competizioni e abbandonano i sogni di qualificazione (Quentin Halys su tutti).

In casa Italia sorridiamo con Sonego (2-0 su Jung) e Giannessi (2-0 sulla testa di serie numero 4 Gerard Melzer) ma perdiamo un po’ a sorpresa Caruso, sconfitto dal gigante indiano Gunneswaran. Guardando oltre i nostri confini fa notizia la vittoria di Bernard Tomic contro King (ricominciano il suo amore per il tennis e la lenta risalita?), di Kokkinakis contro il giovane francese Angel superato a fatica dopo un primo set in cui il transalpino le ha suonate al tennista aussie, di un Klizan cavallo di razza impegnato in queste quali (2 set a 1 contro Nagal), mentre faticano gli spagnoli (3 vittorie con Munar, Taberner, Gimeno Traver ma anche 3 sconfitte) con gli argentini che invece avanzano compatti (Trungelliti, Londero, Bagnis, Collarini, Berlocq sono tutti seri candidati al main draw).

Fra le teste di serie più alte di queste quali vincono Taro Daniel (1) in 3 set su Estrella Burgos, il bielorusso Ivashka in due contro Domingues, il belga Bemelmans in 3 sul francese Humbert, mentre escono la numero 4 Melzer (contro Giannessi) e il brasiliano Monteiro (5) contro il norvegese Ruud, da un paio di settimane a questa parte davvero a suo agio sulla terra rossa.

Domani faranno il loro debutto anche le donne con l’Italia che cercherà di fare bottino pieno con Schiavone, Napolitano, Trevisan, Travaglia e Bolelli: per i maschi sarà una sfida totale alla Spagna con avversari di prestigio e che rappresenteranno un interessante banco di prova (Marcel Granollers e Tommy Robredo sono avversari di tutto rispetto).





Alessandro Orecchio