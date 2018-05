Trofeo Bonfiglio 2018, Day 1: quattro italiani al secondo turno

Giornata di lunedì ricchissima di incontri al Trofeo Bonfiglio. A sorridere sono quattro italiani, tre maschi e una ragazza, che hanno strappato il pass per il secondo turno della manifestazione lombarda.

Molto bene Jannik Sinner: l’altoatesino, classe 2001, ha lasciato appena un game al tedesco Bierbaum, confermando i progressi dell’ultimo periodo. Avanza anche Lorenzo Musetti, il primo italiano nel ranking mondiale, che ha sconfitto in rimonta il giapponese Ichikawa per 5-7 6-2 6-1, in un incontro finito in tarda serata a causa della pioggia che ha rallentato il programma del giorno. Luca Nardi approfitta del ritiro del polacco Michalski sul 6-5 nel primo set e raggiunge il secondo ostacolo.

Niente da fare all’esordio per Federico Lucini, bravissimo comunque a tenere testa al russo Binda per tutta la durata dell’incontro, e Davide Tortora, che ha racimolato appena un gioco con il numero due Tseng.

Tra le ragazze, più dolori che gioie: si salva solo Elisabetta Cocciaretto, settima testa di serie, che ha sconfitto la svizzera Tsygourova con un doppio 6-1.

Subito eliminate le giovani promesse Lisa Pigato e Federica Sacco, oltre alla neo diciottenne Isabella Tcherkes Zade. Salutano il torneo anche Beatrice Stagno, Martina Biagianti e Aurora Zantedeschi.

TORNEO MASCHILE:

Nardi (ITA) b. Michalski (POL) 6-5 Rit.

Musetti (ITA) b. Ichikawa (JPN) 5-7 6-2 6-1

Sinner (ITA) b. Bierbaum (GER) 6-1 6-0

Binda (RUS) b. Lucini (ITA) 7-5 2-6 7-6(5)

Tseng (2,TPE) b. Tortora (ITA) 6-1 6-0

TORNEO FEMMINILE:

Cocciaretto (7,ITA) b. Tsygourova (SUI) 6-1 6-1

Prisacariu (ROU) b. Tcherkes Zade (ITA) 6-1 6-3

Sun (8,SUI) b. Sacco (ITA) 6-1 6-2

Charaeva (RUS) b. Zantedeschi (ITA) 7-5 6-0

Rakhimova (14,RUS) b. Biagianti (ITA) 7-6(3) 6-3

Timofeeva (RUS) b. Pigato (ITA) 3-6 7-5 6-2

Apisah (16,PNG) b. Stagno (ITA) 6-1 6-3