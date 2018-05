Angelo Binaghi annuncia Roberta Vinci nel settore tecnico della FIT e poi parla del ritorno in Fed Cup di Camila Giorgi

Roberta Vinci si unirà al settore tecnico nella FIT come annunciato dal Presidente della Federtennis Angelo Binaghi.

“Non sappiamo ancora se andrà a occuparsi del settore agonistico di alto livello o di quello giovanile, ma questi sono dettagli. La cosa che conta è che Roberta voglia continuare a vivere di tennis e a restare nel mondo a cui ha dato così tanto negli ultimi vent’anni. In questo periodo di vacanza più che meritato, dovrà capire come opera la Fit nella sua componente tecnica e potrà allo stesso tempo rendersi conto dell’impegno che la attende, di quanta fatica e dedizione c’è dietro a una scelta di questo genere, che non è affatto la più comoda possibile”.

Abbiamo recuperato Camila Giorgi e questa è una grande notizia. Con lei e con Sara Errani, avremo una squadra competitiva in Fed Cup, in quel Gruppo Mondiale che abbiamo ritrovato per il prossimo anno grazie alle modifiche al regolamento della competizione, che dal 2019 dovrebbe vedere il tabellone principale a 16 squadre”