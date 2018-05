Roland Garros: Il Tabellone delle Qualificazioni Femminili. Sono 4 le azzurre presenti.

Qualificazioni Roland Garros – (con tutti gli spot)

(1) Vera Lapko vs Bianca Andreescu

Daniela Seguel vs Viktoriya Tomova

Ons Jabeur vs Sesil Karatantcheva

Miharu Imanishi vs (22) Richel Hogenkamp

(2) Rebecca Peterson vs Misaki Doi

Francesca Di lorenzo vs Quirine Lemoine

Maryna Zanevska vs Alexandra Cadantu

Tereza Martincova vs (21) Ysaline Bonaventure

(3) Arantxa Rus vs Manon Arcangioli

Julia Grabher vs Polina Monova

Deborah Chiesa vs Priscilla Hon

Renata Zarazua vs (14) Tamara Zidansek

(4) Anna Blinkova vs Cagla Buyukakcay

Irina Bara vs Audrey Albie

Marie Bouzkova vs Tessah Andrianjafitrimo

Irina Falconi vs (17) Caroline Dolehide

(5) Jana Fett vs Diane Parry

Rebecca Sramkova vs Karolina Muchova

Barbara Haas vs Magdalena Frech

Vitalia Diatchenko vs (20) Jasmine Paolini

(6) Viktorija Golubic vs Miyu Kato

Margot Yerolymos vs Jia-Jing Lu

Anna Kalinskaya vs Kayla Day

Valentini Grammatikopoulou vs (24) Sofya Zhuk

(7) Mariana Duque-marino vs Katie Boulter

Jing-Jing Lu vs Gabriella Taylor

Olivia Rogowska vs Kathinka Von deichmann

Eugenie Bouchard vs (13) Dalila Jakupovic

(8) Nicole Gibbs vs Xinyun Han

Sara Cakarevic vs Veronika Kudermetova

Barbora Krejcikova vs Clara Burel

Danielle Lao vs (18) Anhelina Kalinina

(9) Danka Kovinic vs Claire Liu

Valentyna Ivakhnenko vs Georgina Garcia perez

Destanee Aiava vs Fangzhou Liu

Harmony Tan vs (15) Arina Rodionova

(10) Evgeniya Rodina vs Ankita Raina

Sabina Sharipova vs Antonia Lottner

Jamie Loeb vs Conny Perrin

Francesca Schiavone vs (23) Carol Zhao

(11) Sara Sorribes tormo vs Su Jeong Jang

Jil Teichmann vs Grace Min

Marta Kostyuk vs Eri Hozumi

Martina Trevisan vs (16) Francoise Abanda

(12) Nao Hibino vs Alexandra Dulgheru

Junri Namigata vs Lizette Cabrera

Elitsa Kostova vs Tamara Korpatsch

Bibiane Schoofs vs (19) Kristie Ahn