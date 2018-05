Diego Nargiso nuovo talent di Eurosport per il Roland Garros 2018

Eurosport, la “Casa del Tennis”, arricchisce il suo team di talent per l’imminente Roland Garros – in diretta e in esclusiva dal 21 maggio con le qualificazioni fino alla finalissima del 10 giugno – con l’ingresso di Diego Nargiso.

Il 48enne napoletano, protagonista in doppio con la Nazionale in Coppa Davis, dove tra il 1996 e il 1998 ha contribuito a raggiungere due semifinali e una finale consecutiva, sarà a fianco del team di commentatori dal primo giorno del tabellone principale fino al termine del torneo.

Con l’arrivo di Diego Nargiso, Eurosport potrà offrire al proprio pubblico i commenti di chi ha vissuto direttamente le emozioni dei più grandi palcoscenici del tennis e oggi analizza con competenza, passione e professionalità uno degli sport più seguiti ed emozionanti.

A partire da oggi, intanto, sulla piattaforma OTT Eurosport Player e sui canali Eurosport è iniziato il torneo di qualificazione che vedrà impegnati moltissimi giocatori italiani.

Eurosport anche nel 2018 propone una copertura completa e in esclusiva di tre tornei del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros e US Open – e una ricca selezione di tornei ATP e WTA con più di 1000 ore live distribuite nel corso dell’anno.