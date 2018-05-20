Roland Garros: Il Tabellone di Qualificazione Maschile con tutti gli spot
Roland Garros: Il Tabellone di Qualificazione Maschile con tutti gli spot.
Tabellone di Quali con tutti gli spot
DANIEL Taro JPN [1] – ESTRELLA BURGOS Victor DOM
KING Evan USA – NOVAK Dennis AUT
PAVLASEK Adam CZE – KAVCIC Blaz SLO
MARCHENKO Illya UKR – DELLIEN Hugo BOL [22]
IVASHKA Ilya BLR [2] – DOMINGUES Joao POR
GALOVIC Viktor CRO – DE SCHEPPER Kenny FRA
PELIWO Filip CAN – LESTIENNE Constant FRA
GERASIMOV Egor BLR – STAKHOVSKY Sergiy UKR [18]
BEMELMANS Ruben BEL [3] – HUMBERT Ugo FRA (W)
MAJCHRZAK Kamil POL – SERDARUSIC Nino CRO
BACHINGER Matthias GER – BELLUCCI Thomaz BRA
GIMENO-TRAVER Daniel ESP – OFNER Sebastian AUT [29]
MELZER Gerald AUT [4] – GIANNESSI Alessandro
KAMKE Tobias GER – BOLT Alex AUS
GULBIS Ernests LAT – ROBERT Stephane FRA
LOPEZ PEREZ Enrique ESP – TRAVAGLIA Stefano [31]
MONTEIRO Thiago BRA [5] – RUUD Casper NOR
BONZI Benjamin FRA – GALAN Daniel Elahi COL
SANTILLAN Akira AUS – SOEDA Go JPN
MULLER Alexandre FRA (W) – YOUNG Donald USA [19]
DUTRA SILVA Rogerio BRA [6] – GARIN Christian CHI
KING Kevin USA – MARTIN Andrej SVK
BROADY Liam GBR – KOLAR Zdenek CZE
NAPOLITANO Stefano – GRANOLLERS Marcel ESP [23]
KUDLA Denis USA [7] – CLEZAR Guilherme BRA
ESCOBEDO Ernesto USA – BLANCANEAUX Geoffrey FRA (W)
ANGELE Jaimee Floyd FRA (W) – KOKKINAKIS Thanasi AUS
GASTON Hugo FRA (W) – ZOPP Jurgen EST [24]
MENENDEZ-MACEIRAS Adrian ESP [8] – GIRALDO Santiago COL
IGNATIK Uladzimir BLR – POLMANS Marc AUS
KOZLOV Stefan USA – UCHIYAMA Yasutaka JPN
ROBREDO Tommy ESP – BOLELLI Simone [20]
ANDREOZZI Guido ARG [9] – BROWN Dustin GER
SMITH John-Patrick AUS – DENOLLY Corentin FRA (W)
SAFWAT Mohamed EGY-ROLA Blaz SLO
KLAHN Bradley USA – LAAKSONEN Henri SUI [28]
KLIZAN Martin SVK [10] – NAGAL Sumit IND
BALAZS Attila HUN – KECMANOVIC Miomir SRB
LONDERO Juan Ignacio ARG – MILOJEVIC Nikola SRB
COLLARINI Andrea ARG – HALYS Quentin FRA [21]
SMYCZEK Tim USA [11] – MUNAR Jaume ESP
AUGER-ALIASSIME Felix CAN – HARRIS Lloyd RSA
NOVIKOV Dennis USA – LEE Duckhee KOR
JUNG Jason TPE – SONEGO Lorenzo [26]
RAMANATHAN Ramkumar IND [12] – CLARKE Jay GBR
TOMIC Bernard AUS – KING Darian BAR
OLIVEIRA Goncalo POR – KUBLER Jason AUS
CHOINSKI Jan GER – BUBLIK Alexander KAZ [27]
YMER Elias SWE [13] – NEDOVYESOV Aleksandr KAZ
BAGNIS Facundo ARG – OJEDA LARA Ricardo ESP
CARUSO Salvatore – GUNNESWARAN Prajnesh IND
MARTINEZ Pedro ESP – AREVALO Marcelo ESA [32]
POLANSKY Peter CAN [14] – GOMBOS Norbert SVK
KRSTIN Pedja SRB – FURNESS Evan FRA (W)
OPELKA Reilly USA – GRIEKSPOOR Tallon NED
KOVALIK Jozef SVK – VATUTIN Alexey RUS [30]
HANFMANN Yannick GER [15] – EUBANKS Christopher USA
GRENIER Hugo FRA (W) – HURKACZ Hubert POL
TRUNGELLITI Marco ARG – OLIVO Renzo ARG
MORAING Mats GER – SOUSA Pedro POR [17]
MADEN Yannick GER [16] – TABERNER Carlos ESP
MELZER Jurgen AUT – SAKHAROV Gleb FRA
OTTE Oscar GER – TATLOT Johan FRA (W)
HOANG Antoine FRA – BERLOCQ Carlos ARG [25]
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