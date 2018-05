ITF Junior: Tortora vince in doppio a Santa Croce. Poca gloria per gli altri italiani

Quasi tutti gli italiani impegnati nel circuito ITF Junior under 18 hanno disputato il torneo di grado 1 a Santa Croce sull’Arno, che ha messo in mostra un ottimo livello generale. Alla fine, come avete letto, dai resoconti giornalieri dal torneo, poca gloria per i nostri colori con nessun rappresentante italiano in grado di superare lo scoglio dei quarti di finale sia nel maschile che nel femminile, ma con il successo nel doppio di Davide Tortora che ha vinto giocato in coppia con l’olandese De Jong.

Andando nel dettaglio dei risultati dei singolari, nel maschile quarti di finale raggiunti da Lorenzo Musetti (2002) e Giacomo Dambrosi (2001), ottavi da Davide Tortora (2000), secondo turno da Federico Marchetti (2000), Francesco Passaro (2001), Fabrizio Andaloro (2001), Flavio Cobolli (2002), Emiliano Maggioli (2002), Riccardo Di Nocera (2000) e Federico Arnaboldi (2000), e il primo turno da Gabriele Bosio (2000), Giulio Zeppieri (2001), Giuseppe La Vela (2000), Matteo Arnaldi (2001) e Riccardo Perin (2000).

Nel femminile nessuna italiana ha superato gli ottavi di finale, raggiunti solo da Barbara Dessolis (2001), secondo turno per Isabella Tcherkes Zade (2000), Martina Biagianti (2001) e Costanza Traversi (2000). Tutte le altre eliminate al primo turno, Lisa Pigato (2003), Alice Gubertini (2003), Cristina Tiglea (2002), Federica Rossi (2001), Enola Chiesa (2000), Alice Amendola (2001) e Diletta Cherubini (2002).

Per il resto del programma settimanale, alcuni altri nostri connazionali hanno partecipato a tornei di grado minore in giro per il mondo, in particolare in Ungheria, in un G4, quarti di finale per Eleonora Alvisi (2003), Matilde Paoletti (2003) e per Asia Serafini (2003). Nel maschile dello stesso torneo, secondo turno per Andrea Melisi (2001). In Lettonia, torneo G4, secondo turno per Mattia Bernardi (2002). Negli Stati Uniti in un altro G4, Rachele Rimondini (2002) ha perso al secondo turno nel femminile, mentre nel maschile Andrea Brignacca (2000) ha perso al primo. In Turchia, torneo G4, nel femminile primo turno per Lorenza Cuomo (2003), nel maschile ottavi di finale per Matteo Masala (2001), secondo turno per Nicolò Pes (2001), primo turno per Carlos Carvalho (2003), Andrea Panaioli (2003) e Lorenzo Vincenti (2001). Infine in Montenegro, ennesimo G4 della settimana, secondo turno per Giorgio Tabacco (2003) e primo turno per Fausto Tabacco (2002), Marcello Serafini (2002) e Andrea Cugini (2001). Nel femminile dello stesso torneo quarti di finale per Sofia Rocchetti (2002), primo turno per Alessandra Simone (2003) e Linda Alessi (2001) e non si sono qualificate Giulia Paterno (2003) e Elena di Battista (2001).





Paolo Angella