Combined Roma: Rafael Nadal e Elina Svitolina vincono il torneo di Roma

Colpo doppio di Rafael Nadal, che ha riconquistato il Masters 1000 di Roma, per l’ottava volta ma soltanto la prima dal 2013, e la vetta della classifica ATP, riprendendola a Roger Federer a cui l’aveva ceduta la scorsa settimana.

Dopo aver dominato il primo set, iniziato però subendo un break, e perso seccamente il secondo contro il tedesco campione uscente Alexander Zverev, il maiorchino ha approfittato della lunga pausa dovuta alla pioggia abbattutasi sul Foro Italico per rientrare in partita nella terza frazione e imporsi 6-1 1-6 6-3.

Elina Svitolina (WTA 4) ha difeso alla grande il titolo conquistato lo scorso anno a Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico, l’ucraina ha creato la sorpresa in finale, superando Simona Halep (1). Dopo un set a senso unico e concluso con un eloquente 6-0, la seconda frazione è stata più equilibrata, ma la 23enne ha fatto la differenza nei momenti importanti, vincendolo per 6-4. Si tratta del suo terzo successo stagionale.

Combined Roma, Masters 1000 e WTA Premier 5 – Finali

CENTRALE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Simona Halep vs [4] Elina Svitolina



WTA Rome Simona Halep [1] Simona Halep [1] 0 4 Elina Svitolina [4] Elina Svitolina [4] 6 6 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Halep 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 E. Svitolina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-5 → 0-6 S. Halep 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-4 → 0-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 S. Halep 15-0 15-15 30-30 ace 30-40 0-2 → 0-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. [1] Rafael Nadal vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 16:00)



ATP Rome Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 6 1 6 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 1 6 3 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-4 → 0-5 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [8/G] Ashleigh Barty / Demi Schuurs b. [2] Andrea Sestini Hlavackova / Barbora Strycova 6-3 6-4

2. [6] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [Alt] Pablo Carreno Busta / Joao Sousa (non prima ore: 14:00)