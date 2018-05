Challenger Loughborough: Tabellone principale. La pattuglia italiana è formata da Vavassori, Ocleppo e Ferrari

Challenger Loughborough | Indoor | e85.000

(1) Sijsling, Igor vs Ocleppo, Julian

Bothwell, Peter vs (WC) Duncan, Scott

(WC) Stoute, Isaac vs (WC) Houghton, George

Galloway, Robert vs (7) Rodionov, Jurij

(2) Kern, Robin vs (WC) Draper, Jack

Vavassori, Andrea vs Niesten, Miliaan

Paris, Joshua vs (WC) Sanghera, Tiran

Ruusuvuori, Emil vs (5) Kobelt, Peter

(3) Durasovic, Viktor vs Pauffley, Neil

Haerteis, Johannes vs Hodkin, Sean

(WC) Rose, Joshua vs Carr, Simon

Boutillier, Remi vs (8) Nielsen, Frederik

(4) Simon, Tobias vs Ferrari, Francesco

Canter, Alexis vs Lammons, Nathaniel

Evans, Daniel vs Harris, Billy

Johnson, Luke vs (6) Barry, Sam