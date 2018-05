Challenger Mestre: Il Tabellone di Quali. Diversi azzurri al via

Challenger Mestre CH | Terra | e43.000

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Dimitar Kuzmanov vs [WC] Pietro Licciardi

2. Juan Ignacio Galarza vs [WC] Filippo Piranomonte

3. [2] Joao Menezes vs Roberto Marcora (non prima ore: 12:30)

4. [4] Federico Gaio vs Mikael Ymer

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Nicolo Turchetti vs [5] Gianluca Mager

2. Jan Satral vs Edoardo Eremin

3. Alexei Popyrin vs [WC] Omar Giacalone (non prima ore: 12:30)

4. Shuichi Sekiguchi vs Riccardo Bonadio

CAMPO 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Daniel Masur vs Evan Song

2. Gianluca Di Nicola vs [7] Zhizhen Zhang

3. [WC] Walter Trusendi vs [6] Juan Pablo Ficovich (non prima ore: 12:30)

4. [WC] Jacopo Stefanini vs [8] Kimmer Coppejans

CAMPO 4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Fabien Reboul vs Sadio Doumbia

2. [3] Thiemo de Bakker vs Romain Barbosa

3. Adrian Bodmer vs Antoine Escoffier (non prima ore: 12:30)

4. Laurent Lokoli vs Zsombor Piros