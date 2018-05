WTA Strasburgo: Il Main Draw. Non c’è Camila Giorgi

WTA Strasbourg International | Terra | $250.000

(1) Barty, Ashleigh vs Qualifier/Lucky Loser

Wang, Yafan vs Parmentier, Pauline

Wang, Qiang vs Qualifier/Lucky Loser

Hesse, Amandine vs (7) Collins, Danielle

(3) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Maria, Tatjana

Vikhlyantseva, Natalia vs Niculescu, Monica

Diyas, Zarina vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Ferro, Fiona vs (6) Babos, Timea

(8) Hsieh, Su-Wei vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Safarova, Lucie

Gamiz, Andrea vs Qualifier/Lucky Loser

Linette, Magda vs (4) Buzarnescu, Mihaela

(5/WC) Cibulkova, Dominika vs Qualifier/Lucky Loser

Vickery, Sachia vs Jani, Reka-Luca

Stosur, Samantha vs Kenin, Sofia

Brady, Jennifer vs (2) Gavrilova, Daria