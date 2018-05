WTA Roma, doppio femminile: Errani/Trevisan sconfitte al secondo turno

Sara Errani e Martina Trevisan si fermano al secondo turno nel doppio femminile agli Internazionali BNL d’Italia 2018. La coppia italiana, in tabellone con una wild card, è uscita di scena per mano di Timea Babos e Kristina Mladenovic, terze favorite del seeding, col punteggio di 6-0 6-3.

Diamo uno sguardo anche agli altri risultati di giornata. Proseguono la loro avventura, senza scendere in campo, Atawo/Groenefeld e Gavrilova/Hsieh che hanno beneficiato rispettivamente dei ritiri di Keys/Williams (infortunio per Madison, che si è ritirata anche dal torneo di singolare aprendo la strada a Simona Halep) e Konta/Zhang.

Il tabellone si è allineato ai quarti di finale: sono ancora in corsa Hlavackova e Strycova, le favorite per il successo dopo il forfait, a tabellone compilato, della prima coppia del seeding Makarova/Vesnina.