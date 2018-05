Fabio Fognini: “Con Rafa ci ho già vinto, lui però è il più forte della storia su questa superficie”

“È un giocatore che conoscevo poco. Sapevo solamente che giocava molto piatto. Durante l’incontro ho dovuto prendere io l’iniziativa per portare a casa i punti altrimenti sarebbe stata dura contenere i suoi colpi. Il rovescio lo esegue molto bene e sinceramente spero di non incontrarlo sulle superfici veloci. Ero testo e in alcuni momenti avevo le gambe dure, sentivo la pressione di essere il favorito per raggiungere i quarti. Ma per fortuna lui mi ha regalato qualcosa e io sono stato bravo a giocare bene i punti importanti.”

“Più volte l’ho mandato a casa scontento Rafa (sorride).

Con Rafa ci ho già vinto, lui però è il più forte della storia su questa superficie quindi sarà eventualmente un incontro molto difficile. Shapovalov è molto forte ed ha solo 19 anni, vediamo oggi chi vincerà”.