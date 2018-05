Masters 1000 Roma, doppio maschile: Ocleppo/Vavassori sconfitti all’esordio

Termina al primo turno l’avventura di Julian Ocleppo e Andrea Vavassori nel tabellone principale del doppio maschile agli Internazionali BNL d’Italia 2018. La coppia azzurra, vincitrice del torneo di prequalificazione, è uscita di scena per mano di Pablo Cuevas e Marcel Granollers col punteggio di 6-4 6-4.

Non ci sono più italiani in tabellone tra gli uomini. Ricordiamo che nella serata di ieri sono usciti di scena anche Simone Bolelli e Fabio Fognini, sconfitti al supertiebreak del terzo set dagli argentini Juan Martin Del Potro e Leonardo Mayer.

Tra le donne, invece, sono ancora in corsa Sara Errani e Martina Trevisan che torneranno in campo nella giornata di domani contro le teste di serie numero tre, Timea Babos e Kristina Mladenovic.





Lorenzo Carini