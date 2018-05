Combined Roma: I risultati con il Live dettagliato del Day 4

Combined Roma 2° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Fabio Fognini vs [6] Dominic Thiem



ATP Rome Fabio Fognini Fabio Fognini 0 0 Dominic Thiem [6] • Dominic Thiem [6] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Thiem 0-0

2. [1] Rafael Nadal vs Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

3. Ryan Harrison vs [4] Marin Cilic



ATP Rome Ryan Harrison Ryan Harrison 3 6 Marin Cilic [4] Marin Cilic [4] 3* 6 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* ace 3-3* 6-6 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Harrison 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Cilic 15-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Harrison 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. Dominika Cibulkova vs Maria Sharapova



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Matteo Berrettini vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [3] Garbiñe Muguruza vs Daria Gavrilova (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Sloane Stephens vs [Q] Kaia Kanepi



WTA Rome Sloane Stephens [9] • Sloane Stephens [9] 0 6 2 Kaia Kanepi Kaia Kanepi 0 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Stephens 2-3 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 K. Kanepi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Kanepi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-30 5-0 → 6-0 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Kanepi 0-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

2. [3] Grigor Dimitrov vs Kei Nishikori (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Venus Williams vs Elena Vesnina (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Robin Haase vs Denis Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

5. [16] Lucas Pouille vs Kyle Edmund (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Simona Halep vs Naomi Osaka



WTA Rome Simona Halep [1] Simona Halep [1] 15 6 5 Naomi Osaka • Naomi Osaka 0 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Osaka 0-15 5-0 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 S. Halep 0-15 15-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [6] Karolina Pliskova vs Maria Sakkari



Il match deve ancora iniziare

3. [11] Novak Djokovic vs [Q] Nikoloz Basilashvili



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Juan Martin del Potro vs [Q] Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Alison Van Uytvanck vs [2] Caroline Wozniacki (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Albert Ramos-Vinolas vs [8] John Isner



ATP Rome Albert Ramos-Vinolas • Albert Ramos-Vinolas 30 6 1 John Isner [8] John Isner [8] 30 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* ace 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* ace 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Isner 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Steve Johnson vs [10] Pablo Carreno Busta



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Kevin Anderson vs Aljaz Bedene



Il match deve ancora iniziare

4. [14] Diego Schwartzman vs Benoit Paire



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Timea Babos vs [7] Caroline Garcia



WTA Rome Timea Babos • Timea Babos 0 3 2 Caroline Garcia [7] Caroline Garcia [7] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Babos 2-2 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Babos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Babos 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Babos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 T. Babos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Babos 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Babos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [Q] Donna Vekic vs [13] Madison Keys (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Irina-Camelia Begu vs [11] Angelique Kerber



Il match deve ancora iniziare

4. Sam Querrey / Rajeev Ram vs [Alt] Pablo Carreno Busta / Joao Sousa



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori vs Pablo Cuevas / Marcel Granollers



ATP Rome Julian Ocleppo / Andrea Vavassori • Julian Ocleppo / Andrea Vavassori 15 4 2 Pablo Cuevas / Marcel Granollers Pablo Cuevas / Marcel Granollers 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 2-4 P. Cuevas / Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 P. Cuevas / Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Cuevas / Granollers 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Cuevas / Granollers 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 P. Cuevas / Granollers 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 3-4 → 3-5 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 P. Cuevas / Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 P. Cuevas / Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 P. Cuevas / Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. Johanna Konta vs [Q] Su-Wei Hsieh (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Nikola Mektic / Alexander Peya vs John Isner / Jack Sock



Il match deve ancora iniziare

4. Raven Klaasen / Michael Venus vs [5] Jamie Murray / Bruno Soares



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [14] Daria Kasatkina vs [Q] Danielle Collins



WTA Rome Daria Kasatkina [14] Daria Kasatkina [14] 0 0 Danielle Collins • Danielle Collins 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Collins 0-0

2. Svetlana Kuznetsova vs Anett Kontaveit



Il match deve ancora iniziare

3. [15] Anastasija Sevastova vs [LL] Aleksandra Krunic (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova vs Monique Adamczak / Lyudmyla Kichenok



WTA Rome Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova 40 3 4 Monique Adamczak / Lyudmyla Kichenok • Monique Adamczak / Lyudmyla Kichenok 30 6 2 2 palle break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Adamczak / Kichenok 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Adamczak / Kichenok 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 2-2 → 3-2 N. Kichenok / Rodionova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Adamczak / Kichenok 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Adamczak / Kichenok 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Kichenok / Rodionova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Adamczak / Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Kichenok / Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Adamczak / Kichenok 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Kichenok / Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Adamczak / Kichenok 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Kichenok / Rodionova 15-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Adamczak / Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [7] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs Anabel Medina Garrigues / Arantxa Parra Santonja



Il match deve ancora iniziare

3. Hao-Ching Chan / Zhaoxuan Yang vs [2] Andrea Sestini Hlavackova / Barbora Strycova



Il match deve ancora iniziare