Diadora Ritorna Nel Tennis – Svelata L’Operazione Di Guerrilla Marketing – #Weareback

La mattina di domenica 13 Maggio Roma si è ritrovata “invasa” da palle da tennis giganti. Location strategiche e pittoresche come la terrazza del Gianicolo, piazza della Repubblica, piazzale Numa Pompilio e piazza del Risorgimento sono alcuni dei luoghi in cui sono state installate nottetempo le maxi palle da tennis dal caratteristico colore giallo. Su tutte le palle campeggiava una scritta preceduta dall’hashtag: “#Weareback”. Le installazioni, scomparse – altrettanto misteriosamente – la notte successiva, hanno destato grande curiosità e generato traffico fisico e virtuale alle location, con l’immagine delle palle giganti apparsa sui profili social di influencer e persone comuni, incuriositi dalle dimensioni e dal misterioso messaggio.

Oggi Diadora rivela di essere l’artefice dell’operazione “#weareback”: una campagna di guerrilla marketing che parla del ritorno nel tennis da parte del marchio italiano, che proprio insieme ai più grandi tennisti del passato ha scritto alcune delle più belle pagine della storia dello sport e dello stile.

Diadora annuncia così il proprio entusiasmo nel tornare a parlare di uno degli sport che l’ha resa grande. Oltre alla guerrilla di Roma, infatti, l’azienda sta investendo in giovani promesse del tennis come Liam Caruana, Alex Dolgopolov, Shelby Rogers, Robin Haase, Jan Lennard Struff e Lauren Davis. Proprio Diadora ha infatti presentato il suo nuovo portfolio atleti venerdì 11 Maggio nella meravigliosa cornice del Foro Italico, in occasione della partenza degli Internazionali di Tennis.