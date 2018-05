Richard Gasquet in dubbio per il Roland Garros

Richard Gasquet è in dubbio per l’edizione 2018 del Roland Garros a causa di un infortunio all’anca.

Il 31enne, che di recente ha conquistato il suo miglior risultato a Monte Carlo dove ha raggiunto i quarti di finale, si sottoporrà a test medici nei prossimi giorni per scoprire se è in grado di recuperare per il torneo transalpino.

Gasquet, la cui carriera è stata minata da infortuni, è stato eliminato lunedì nel primo turno del Masters 1000 di Roma, dal suo connazionale e amico Benoit Paire per 6-4, 6-4.