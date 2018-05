WTA Roma, doppio femminile: ok Errani/Trevisan, fuori Chiesa/Matteucci

Nella giornata odierna si sono giocati diversi incontri di primo turno del tabellone di doppio femminile del WTA Premier 5 di Roma.

Agli Internazionali BNL d’Italia 2018 è stato il turno di Sara Errani e Martina Trevisan che, all’ora di pranzo, sono riuscite a superare Peng/Wang per 7-5 7-6(1), regalandosi al secondo ostacolo un duello piuttosto interessante con le terze teste di serie, la francese Kristina Mladenovic e l’ungherese Timea Babos.

Esordio amaro al Foro Italico per Deborah Chiesa e Alice Matteucci: le azzurre, vincitrici del torneo di prequalificazioni e dunque omaggiate di una wild card per il main draw, hanno tenuto testa per un set a King/Srebotnik prima di cedere di schianto nella seconda frazione. Punteggio di 7-5 6-0 in favore della coppia sloveno-americana.

Lorenzo Carini