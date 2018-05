Masters 1000 Roma: Fabio Fognini demolisce Gael Monfils in 53 minuti

Fabio Fognini torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. L’azzurro ritrova il successo dopo un periodo non proprio positivo e lo fa sul Campo Centrale del Foro Italico, in occasione del primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2018: il ligure, numero 20 del ranking ATP, supera Gael Monfils col punteggio di 6-3 6-1 in 53 minuti di gioco e pareggia i conti nei precedenti con il giocatore transalpino (4-4).

Fognini, che dovrà difendere i punti del terzo turno raggiunto lo scorso anno (sconfisse Matteo Berrettini ed Andy Murray, prima di arrendersi di fronte ad Alexander Zverev), incontrerà Dominic Thiem, sesto favorito del seeding, al secondo round.

Il taggiasco e l’austriaco si sono già affrontati in due occasioni, ma Fabio non è mai riuscito ad esprimersi al meglio contro di lui, perdendo quattro set su quattro: nell’ultimo scontro diretto, al Masters 1000 di Cincinnati dello scorso anno, il nativo di Wiener Neustadt si impose con un semplice 6-3 6-2. Due anni prima, in quel di Monaco, vinse 6-3 6-0 (unico precedente giocato sulla terra battuta).

PRIMO SET – C’è equilibrio nelle prime fasi della frazione inaugurale, per la gioia dei tanti spettatori accorsi a seguire le gesta dei due brillanti giocatori sul Centrale. Non ci sono palle break sino al settimo gioco, quando Fognini compie una delle sue solite, brusche accelerazioni e toglie la battuta a Monfils: avanti per 5-3, il copione si ripete con l’azzurro che opera il doppio break e chiude la frazione.

SECONDO SET – L’equilibrio visto nelle prime battute del primo set non si vede nel secondo parziale. Fognini appare nettamente superiore al suo avversario che, vinto il secondo gioco (1-1), stacca la spina e permette a Fabio di vincere cinque giochi consecutivi senza alcun problema. Dalla situazione di uno a uno, parziale di venti punti a quattro in favore del tennista italiano che chiude in assoluta scioltezza, consapevole di aver dominato questa partita e di essere partito col piede giusto agli Internazionali BNL d’Italia 2018, torneo che per il momento sta regalando solo gioie al movimento maschile italiano.

La partita punto per punto



ATP Rome Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 Gael Monfils Gael Monfils 3 1 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Lorenzo Carini