Masters 1000 Roma: Marco Cecchinato elimina Pablo Cuevas ed ora sfiderà David Goffin (Video)

Continua il buon momento di Marco Cecchinato che approda al secondo turno del torneo Masters 1000 di Roma.

L’azzurro, wild card, ha sconfitto all’esordio Pablo Cuevas con il risultato di 26 75 62 dopo 2 ore e 11 minuti di partita.

Al secondo turno Marco Cecchinato sfiderà David Goffin, n.10 del mondo.

Da segnalare che Cecchinato nel terzo e decisivo set sul 4 pari, 0-15, ed era alla battuta, ha piazzato un parziale di otto punti consecutivi, portando a casa in questo modo set e match per 6 a 4 e regalandosi il secondo turno al Foro Italico.

