Challenger Samarkand: I risultati con il Live dettagliato del Day 1. In campo Andrea Basso

Challenger Samarkand CH | Terra | $75.000 – Qualificazioni e 1° Turno Md

Court 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Sergey Fomin vs Khumoyun Sultanov



Il match deve ancora iniziare

2. Aldin Setkic vs [WC] Sanjar Fayziev (non prima ore: 08:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Farrukh Dustov vs [8] Tsung-Hua Yang



Il match deve ancora iniziare

4. Mikhail Elgin / Denis Istomin vs [WC] Sergey Fomin / Khumoyun Sultanov



Il match deve ancora iniziare

5. [1] N.Sriram Balaji / Vishnu Vardhan vs Andrea Basso / Luca Vanni



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 10:00)

1. [2] Roman Safiullin vs Marek Gengel



Il match deve ancora iniziare

2. Daniel Munoz de la Nava vs Andrea Basso (non prima ore: 08:30)



Il match deve ancora iniziare

3. JC Aragone vs Evgeny Karlovskiy



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Uladzimir Ignatik vs Roberto Ortega-Olmedo



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Arjun Kadhe vs Manuel Pena Lopez



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Tristan Lamasine vs Timur Khabibulin



CH Samarkand Tristan Lamasine [3] Tristan Lamasine [3] 0 6 0 Timur Khabibulin • Timur Khabibulin 0 7 0 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Khabibulin 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 df 3-6* 6-6 → 6-7 T. Khabibulin 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Khabibulin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Lamasine 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Khabibulin 15-0 15-15 30-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Lamasine 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 T. Khabibulin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 3-3 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Khabibulin 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Khabibulin 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [3] Tristan Lamasine OR Timur Khabibulin vs N.Sriram Balaji



Il match deve ancora iniziare

4. Marek Gengel / Tristan Lamasine vs [3] Saketh Myneni / N Vijay Sundar Prashanth (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30)

1. Mikhail Fufygin vs [6] Sasi Kumar Mukund



CH Samarkand Mikhail Fufygin Mikhail Fufygin 0 3 Sasi Kumar Mukund [6] • Sasi Kumar Mukund [6] 0 3 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Kumar Mukund 3-3 M. Fufygin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Kumar Mukund 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Fufygin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-0 → 3-1 S. Kumar Mukund 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Fufygin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Kumar Mukund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [4] Arjun Kadhe OR Manuel Pena Lopez vs Mikhail Fufygin OR [6] Sasi Kumar Mukund



Il match deve ancora iniziare