ITF Junior: vittoria Giuseppe La Vela a Prato, finale per Federica Sacco. In doppio vittoria di Sacco e Mariani nel femminile e di Andaloro nel maschile

Quasi tutti gli italiani impegnati nel circuito ITF Junior under 18 hanno disputato il torneo di grado 2 a Prato, che ha messo in mostra un buon livello generale e regalato partite molto interessanti ai tanti spettatori presenti. Alla fine, come avete letto, dai resoconti giornalieri dal torneo, Giuseppe La Vela ha vinto il torneo tra i ragazzi e Federica Sacco ha raggiunto la finale tra le ragazze.

Nel femminile oltre alla finale di Federica Sacco (2002), ci sono state le semifinale di Lisa Pigato (2003) e Martina Biagianti (2001), i quarti di finale di Matilde Paoletti (2003), il secondo turno di Cristina Tiglea (2001), Barbara Dessolis (2001) e Asia Serafini (2003) e il primo turno di Matilde Mariani (2002), Lavinia Lancellotti (2001), Benedetta Ortenzi (2002), Isabella Tcherkes Zade (2000), Giada Bellini (2001), Arianna Zucchini (2003), Diletta Cherubini (2002), Costanza Traversi (2000), Eleonora Alvisi (2003) e Alice Amendola (2001).

Nel maschile, oltre alla già citata vittoria di Giuseppe La Vela (2000), c’è stata la semifinale di Francesco Passaro (2001), i quarti di finale di Pietro Marino (2001), il terzo turno di Filippo Moroni (2001), Filippo Speziali (2000), Giacomo Dambrosi (2001), Federico Arnaboldi (2000), il secondo turno di Mattia Bellucci (2001), Fabrizio Andaloro (2001), Luciano Darderi (2002), Riccardo Perin (2000), Michele Vianello (2001), Matteo Arnaldi (2001), Riccardo Di Nocera (2000), Gianmarco Ferrari (2000), Samuel Ruggeri (2002) e il primo turno di Simone Cacciapuoti (2000), Matteo Lugari (2000), Federico Marchetti (2000), Andrea Fiorentini (2001), Francesco Maestrelli (2002), Lorenzo Rottoli (2002), Lorenzo Bresciani (2000), Leonardo Malgaroli (2002) e Andrea Cugini (2001).

Vittorie italiane anche in entrambe le competizioni di doppio con Fabrizio Andaloro che ha vinto in coppia con il coreano Park tra i maschi e Sacco e Mariani tra le ragazze.

Per il resto del programma settimanale, alcuni altri nostri connazionali hanno partecipato a tornei di grado minore in giro per il mondo, in particolare negli Stati Uniti in un G4 Rachele Rimondini (2002) ha perso al primo turno. In Macedonia, in un G5, secondo turno per Valentina Gaggini (2001) mentre non si sono qualificate Vittoria Pastorino (2000) e Sonia Cassani (2002). Infine in Libano in un torneo G5, Giulia Brighi (2001) ha raggiunto i quarti di finale e Francesca Passaglia (2001) il secondo turno.

Paolo Angella