Combined Roma: I risultati del Day 1. Fuori Stan Wawrinka al rientro

Stan Wawrinka, al rientro dopo essere stato costretto a un’ulteriore pausa dopo il torneo di Marsiglia di febbraio, è stato battuto nel primo turno del Masters 1000 di Roma da Steve Johnson (55), reduce dal successo a Houston e impostosi per 6-4 6-4 in 1h22′. Il rossocrociato, che ha comunque disputato una buona partita, in questa stagione aveva finora disputato quattro tornei, vincendo tre incontri e perdendone quattro.

Il 33enne vodese nel primo set ha pagato caro la prima palla break concessa, che lo statunitense ha sfruttato nel nono gioco per involarsi verso il successo della prima frazione, dove negli altri turni di battuta i due giocatori si sono dimostrati molto solidi. La seconda manche ha avuto un’evoluzione simile, ma con l’elvetico che ha perso al settimo gioco la battuta dopo aver fallito in due occasioni la possibilità di allungare.

Combined Roma – TD Qualificazioni – 1° Turno Md

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Lorenzo Sonego vs Adrian Mannarino



2. Stan Wawrinka vs Steve Johnson



3. David Ferrer vs [13] Jack Sock



NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Mischa Zverev vs [13] Federico Delbonis



2. Ryan Harrison vs Yuichi Sugita (non prima ore: 13:30)



3. [12] Sam Querrey vs Peter Gojowczyk



PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Aryna Sabalenka vs Natalia Vikhlyantseva



2. [WC] Filippo Baldi vs [10] Guillermo Garcia-Lopez



3. [1] Stefanos Tsitsipas vs Dusan Lajovic (non prima ore: 14:30)



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Julien Benneteau vs [12] Nikoloz Basilashvili



2. [2] Joao Sousa vs [8] Nicolas Jarry



3. [5] Donna Vekic vs [15] Monica Puig



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Aleksandra Krunic vs [13] Polona Hercog



2. [4] Danielle Collins vs [9] Camila Giorgi (non prima ore: 12:30)



3. [8] Zarina Diyas vs Ajla Tomljanovic



Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Katerina Siniakova vs [11] Kaia Kanepi



2. [3] Alison Van Uytvanck vs [14] Qiang Wang (non prima ore: 12:30)



3. [7] Malek Jaziri vs Mikhail Youzhny



Court 6 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [7] Su-Wei Hsieh vs Mona Barthel