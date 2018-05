ITF Junior Prato: La Vela e Sacco in finale, i risultati di sabato

Tutto pronto per le finali della ventiseiesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Prato”.

Sono due gli azzurri che potranno lottare per la conquista dell’ambito trofeo: al maschile c’è Giuseppe La Vela che vuole terminare nel migliore dei modi la settimana più importante della sua carriera. L’azzurro, n.312 del ranking ITF, ha battuto in semifinale il connazionale Francesco Passaro per 6-3 6-4 ed ora affronterà lo svizzero Henry Von Der Schulenburg, vittorioso in due set sul francese Voisin.

Avremo una rappresentante italiana anche nella finale femminile. Si tratta di Federica Sacco: la napoletana, classe 2002, è in uno splendido momento di forma ed ha raggiunto la seconda finale consecutiva dopo quella della settimana scorsa a Salsomaggiore Terme. L’allieva di Lino Sorrentino ha sconfitto Lisa Pigato per la seconda volta nel giro di sette giorni e si appresta a sfidare la bulgara Daniella Dimitrova in finale, con quest’ultima che ha interrotto il cammino di Martina Biagianti.





Lorenzo Carini