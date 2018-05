Pre quali Roma 2018: ancora una volta, l’esperimento riesce a metà

Un calendario di pre quali racchiuso in meno di una settimana, per poter finire in tempo prima dell’inizio della nuova edizione degli Internazionali d’Italia, con incontri di singolare e doppio che si sono susseguiti alla velocità della luce e hanno spinto i giocatori a un vero e proprio tour de force.

Sonego e Rosatello hanno staccato i biglietti per i main draw e i principali tennisti danneggiati da queste lunghe pre quali sono proprio quelli che sono arrivati più vicini al sogno, al bersaglio grosso: Baldi e Trevisan per assurdo hanno giocato di più, speso energie, finito tardi e raggiunto lo stesso obiettivo di chi si è fermato in semifinale (ad esempio Caruana e Caruso), alla fine sconfitti a metà con una giornata in più per recuperare energie preziose per i prossimi duri impegni da disputare nel tabellone cadetto.

Parliamoci chiaro e senza giri di parole: nel tennis attuale che è sceso in campo in queste pre quali non esistono differenze tanto marcate e importanti e può capitare quindi che il numero 500 faccia partita pari con un top200 e magari vincere. Con questa formula però il rischio forte è che chi indovina la settimana giusta, chi gioca senza la pressione di dover vincere (il bersaglio più grande fatto fuori proprio da Sonego…), chi arriva meno stanco, possa fare le scarpe proprio a quelli che hanno meritato sul campo durante i mesi precedenti quell’invito che purtroppo non è arrivato. Un gioco affascinante, con un bel messaggio di sottofondo (chi non vorrebbe credere di poter giocare un giorno al Foro Italico nel Masters1000 italiano?) ma che può rivelarsi “pericoloso”, portando in un tabellone principale un giocatore o una giocatrice poco abituati a certi palcoscenici o perlomeno avvezzo a giocare in condizioni o situazioni similari.

Forza azzurri sempre e comunque: possiamo apprezzare o meno quello che rappresentano le pre quali ma adesso è solo tempo di tifare i nostri giocatori che saranno impegnati nelle quali o nel tabellone principale del più importante (e unico ahimè) torneo italiano ad alti livelli.

Alessandro Orecchio