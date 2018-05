Challenger Busan: Il Tabellone di Qualificazione. Nessun italiano al via

Challenger Busan CH | Cemento | $150.000

(1) Kubler, Jason vs Bye

Chung, Yunseong vs Patael, Ben

Saville, Luke vs Yoo, Daniel

Grills, Jacob vs (6) Tokuda, Renta

(2) Ehara, Hiroyasu vs Bye

Ellis, Blake vs Wu, Tung-Lin

Bury, Aliaksandr vs Hsieh, Cheng-Peng

(WC) Chung, Hong vs (5) Banes, Maverick

(3) Watanuki, Yosuke vs Bye

(WC) Lee, Jea Moon vs Oh, Seong-Gook

Ochi, Makoto vs Nielsen, Frederik

Lim, Yong-Kyu vs (8) Trongcharoenchaikul, Wishaya

(4) Statham, Rubin vs (WC) Seo, Min Gyo

(WC) Kim, Dong Ju vs Lee, Tae-Woo

Fancutt, Thomas vs Rungkat, Christopher

Kim, Jae Hwan vs (7) Olaso, Guillermo