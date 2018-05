Combined Madrid: I risultati con il Live dettagliato del Day 6

Combined Madrid – Quarti di Finale M – Semifinali F

Manolo Santana – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Dusan Lajovic vs [6] Kevin Anderson



ATP Madrid Dusan Lajovic Dusan Lajovic 30 6 6 1 Kevin Anderson [6] • Kevin Anderson [6] 40 7 3 3 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Anderson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Anderson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Lajovic 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Anderson 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 30-40 2-4 → 3-4 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 K. Anderson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [7] Caroline Garcia vs Kiki Bertens (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Rafael Nadal vs [5] Dominic Thiem (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Karolina Pliskova vs [10] Petra Kvitova (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [7] John Isner vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs [7] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez



WTA Madrid Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [1] 7 7 Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez [7] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez [7] 6 6 Vincitori: MAKAROVA / VESNINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 E. Makarova / Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 3-3 → 3-4 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 E. Makarova / Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* df 6-6 → 7-6 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 E. Makarova / Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 E. Makarova / Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. [3] Timea Babos / Kristina Mladenovic vs [2] Andrea Sestini Hlavackova / Barbora Strycova



Il match deve ancora iniziare

3. Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff vs [4] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Kyle Edmund vs Denis Shapovalov (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [6] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



Il match deve ancora iniziare

Pista 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

2. [5] Jamie Murray / Bruno Soares vs [2] Bob Bryan / Mike Bryan (non prima ore: 15:00)



ATP Madrid Jamie Murray / Bruno Soares [5] Jamie Murray / Bruno Soares [5] 0 0 Bob Bryan / Mike Bryan [2] • Bob Bryan / Mike Bryan [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Bryan / Bryan 0-0

3. Nikola Mektic / Alexander Peya vs Raven Klaasen / Michael Venus



Il match deve ancora iniziare