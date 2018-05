Combined Madrid: I risultati con il Live dettagliato del Day 5

Combined Madrid – 3° Turno M – Quarti di Finale F

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Caroline Garcia vs Carla Suárez Navarro



WTA Madrid Caroline Garcia [7] Caroline Garcia [7] 6 6 Carla Suárez Navarro Carla Suárez Navarro 2 3 Vincitore: C. GARCIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Garcia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 C. Garcia 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Suárez Navarro 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Garcia 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [1] Simona Halep vs [6] Karolina Pliskova (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Juan Martin del Potro vs [Q] Dusan Lajovic



ATP Madrid Juan Martin del Potro [4] • Juan Martin del Potro [4] 15 6 0 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Martin del Potro 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Martin del Potro 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [1] Rafael Nadal vs [13] Diego Schwartzman (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [14] Daria Kasatkina vs [10] Petra Kvitova (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] David Goffin vs Kyle Edmund



ATP Madrid David Goffin [8] David Goffin [8] 3 3 Kyle Edmund Kyle Edmund 6 6 Vincitore: K. EDMUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 3-5 → 3-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 K. Edmund 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Goffin 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 K. Edmund 15-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Goffin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. Denis Shapovalov vs Milos Raonic (non prima ore: 14:00)



ATP Madrid Denis Shapovalov Denis Shapovalov 6 6 Milos Raonic Milos Raonic 4 4 Vincitore: D. SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Raonic 0-15 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Raonic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Maria Sharapova vs Kiki Bertens (non prima ore: 15:30)



WTA Madrid Maria Sharapova Maria Sharapova 0 3 Kiki Bertens • Kiki Bertens 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Bertens 3-2 M. Sharapova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 M. Sharapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Leonardo Mayer vs [2] Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] David Marrero / Fernando Verdasco vs [4] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut



Il match deve ancora iniziare

Estadio 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs [G] Alicja Rosolska / Abigail Spears



WTA Madrid Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [1] 6 7 10 Alicja Rosolska / Abigail Spears Alicja Rosolska / Abigail Spears 7 6 4 Vincitori: MAKAROVA / VESNINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 A. Rosolska / Spears 1-0 E. Makarova / Vesnina 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 df 8-2 df 9-2 9-3 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 E. Makarova / Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 E. Makarova / Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Rosolska / Spears 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Makarova / Vesnina 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Rosolska / Spears 15-0 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 E. Makarova / Vesnina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 E. Makarova / Vesnina 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Rosolska / Spears 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Rosolska / Spears 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Rosolska / Spears 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 2-2 → 2-3 E. Makarova / Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Rosolska / Spears 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Rosolska / Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Philipp Kohlschreiber vs [6] Kevin Anderson



ATP Madrid Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber 3 6 Kevin Anderson [6] Kevin Anderson [6] 6 7 Vincitore: K. ANDERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* ace 7*-8 ace 6-6 → 6-7 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 P. Kohlschreiber 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Anderson 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 K. Anderson 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-5 → 2-5 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 K. Anderson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Borna Coric vs [5] Dominic Thiem (non prima ore: 16:00)



ATP Madrid Borna Coric Borna Coric 0 0 Dominic Thiem [5] • Dominic Thiem [5] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Thiem 0-0

4. [7] John Isner vs Pablo Cuevas



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Ivan Dodig / Rajeev Ram vs Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff



Il match deve ancora iniziare

Pista 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Henri Kontinen / John Peers vs Nikola Mektic / Alexander Peya



ATP Madrid Henri Kontinen / John Peers [3] Henri Kontinen / John Peers [3] 4 4 Nikola Mektic / Alexander Peya Nikola Mektic / Alexander Peya 6 6 Vincitori: MEKTIC / PEYA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Mektic / Peya 30-0 40-0 4-5 → 4-6 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Mektic / Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 ace 2-4 → 3-4 N. Mektic / Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Mektic / Peya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 H. Kontinen / Peers 0-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 N. Mektic / Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Mektic / Peya 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Mektic / Peya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 2-4 → 3-4 N. Mektic / Peya 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 N. Mektic / Peya 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 N. Mektic / Peya 15-0 30-0 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Peers 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. Raven Klaasen / Michael Venus vs [8] Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin



ATP Madrid Raven Klaasen / Michael Venus Raven Klaasen / Michael Venus 4 7 10 Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin [8] Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin [8] 6 6 5 Vincitori: KLAASEN / VENUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 R. Bopanna / Roger-Vasselin 1-0 R. Klaasen / Venus 0-1 1-1 2-1 2-2 4-2 5-2 6-2 df 6-3 6-4 7-4 ace 8-4 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-30 3-2 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 R. Klaasen / Venus 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Bopanna / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Roger-Vasselin 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

3. Damir Dzumhur / Franko Skugor vs [2] Bob Bryan / Mike Bryan



ATP Madrid Damir Dzumhur / Franko Skugor Damir Dzumhur / Franko Skugor 30 4 0 Bob Bryan / Mike Bryan [2] • Bob Bryan / Mike Bryan [2] 40 6 2 2 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 D. Dzumhur / Skugor 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Dzumhur / Skugor 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 4-5 → 4-6 B. Bryan / Bryan 15-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Dzumhur / Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 D. Dzumhur / Skugor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Dzumhur / Skugor 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 D. Dzumhur / Skugor 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [5] Latisha Chan / Bethanie Mattek-Sands vs [2] Andrea Sestini Hlavackova / Barbora Strycova



Il match deve ancora iniziare

5. Fabio Fognini / Diego Schwartzman vs [6] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



Il match deve ancora iniziare

Pista 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

2. [O] Johanna Konta / Shuai Zhang vs [7] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez (non prima ore: 14:00)



WTA Madrid Johanna Konta / Shuai Zhang Johanna Konta / Shuai Zhang 4 2 Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez [7] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez [7] 6 6 Vincitori: KLEPAC / MARTINEZ SANCHEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 J. Konta / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-4 → 2-5 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 J. Konta / Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 2-1 → 2-2 J. Konta / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Konta / Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 J. Konta / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-5 → 4-5 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Konta / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Konta / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Konta / Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 J. Konta / Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. Ashleigh Barty / CoCo Vandeweghe vs [3] Timea Babos / Kristina Mladenovic