Combined Madrid: I risultati con il Live dettagliato del Day 5. Eliminata nei quarti di finale Simona Halep

Simona Halep (WTA 1), doppia detentrice del trofeo a Madrid, ha dovuto abbandonare l’idea della tripletta ai quarti di finale dell’edizione 2018. La rumena è stata superata per 6-4 6-3 dalla ceca Karolina Pliskova (6), che ha vendicato la gemella Krystina, battuta mercoledì dalla stessa avversaria. La 26enne, nonostante questa sconfitta, non perderà il primo posto in classifica visto che Caroline Wozniacki resta dietro di lei dopo l’eliminazione subita agli ottavi.

Qualificata per le semifinali anche la francese Caroline Garcia (7), che ha vinto contro la spagnola Carla Suarez Navarro (25) per 6-2 6-3.

In campo maschile eliminato a sorpresa negli ottavi David Goffin (ATP 10). Il belga si è inchinato al britannico Kyle Edmund (22) con un doppio 6-3.

Combined Madrid – 3° Turno M – Quarti di Finale F

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Caroline Garcia vs Carla Suárez Navarro



WTA Madrid Caroline Garcia [7] Caroline Garcia [7] 6 6 Carla Suárez Navarro Carla Suárez Navarro 2 3 Vincitore: C. GARCIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Garcia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 C. Garcia 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Suárez Navarro 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Garcia 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [1] Simona Halep vs [6] Karolina Pliskova 3-6 4-6

3. [4] Juan Martin del Potro vs [Q] Dusan Lajovic



ATP Madrid Juan Martin del Potro [4] Juan Martin del Potro [4] 6 4 6 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 3 6 7 Vincitore: D. LAJOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 D. Lajovic 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Lajovic 0-15 15-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Martin del Potro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Martin del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Martin del Potro 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Martin del Potro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 ace 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Martin del Potro 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [1] Rafael Nadal vs [13] Diego Schwartzman (non prima ore: 20:00)



ATP Madrid Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 6 6 Diego Schwartzman [13] Diego Schwartzman [13] 3 4 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df df 4-4 → 5-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 D. Schwartzman 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [14] Daria Kasatkina vs [10] Petra Kvitova (non prima ore: 21:30)



WTA Madrid Daria Kasatkina [14] Daria Kasatkina [14] 30 3 Petra Kvitova [10] • Petra Kvitova [10] 15 5 Doppio fallo n.1 per P. K Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 df 3-5 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Kasatkina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Arantxa Sanchez – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] David Goffin vs Kyle Edmund



ATP Madrid David Goffin [8] David Goffin [8] 3 3 Kyle Edmund Kyle Edmund 6 6 Vincitore: K. EDMUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 3-5 → 3-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 K. Edmund 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Goffin 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 K. Edmund 15-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Goffin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. Denis Shapovalov vs Milos Raonic (non prima ore: 14:00)



ATP Madrid Denis Shapovalov Denis Shapovalov 6 6 Milos Raonic Milos Raonic 4 4 Vincitore: D. SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Raonic 0-15 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Raonic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Maria Sharapova vs Kiki Bertens (non prima ore: 15:30)



WTA Madrid Maria Sharapova Maria Sharapova 6 2 3 Kiki Bertens Kiki Bertens 4 6 6 Vincitore: K. BERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Sharapova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 K. Bertens 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-5 → 3-5 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 K. Bertens 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 M. Sharapova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 M. Sharapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-3 → 1-4 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-3 → 1-3 M. Sharapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Sharapova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Bertens 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-4 → 6-4 M. Sharapova 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Bertens 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Bertens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Sharapova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 M. Sharapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Leonardo Mayer vs [2] Alexander Zverev



ATP Madrid Leonardo Mayer Leonardo Mayer 4 2 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 6 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 1-2 → 1-3 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 L. Mayer 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [WC] David Marrero / Fernando Verdasco vs [4] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut



ATP Madrid David Marrero / Fernando Verdasco David Marrero / Fernando Verdasco 1 4 Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [4] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [4] 6 6 Vincitori: HERBERT / MAHUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Marrero / Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 P. Herbert / Mahut 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 D. Marrero / Verdasco 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Marrero / Verdasco 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Marrero / Verdasco 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 D. Marrero / Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-5 → 1-6 D. Marrero / Verdasco 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-4 → 0-5 D. Marrero / Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Marrero / Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Estadio 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs [G] Alicja Rosolska / Abigail Spears



WTA Madrid Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [1] 6 7 10 Alicja Rosolska / Abigail Spears Alicja Rosolska / Abigail Spears 7 6 4 Vincitori: MAKAROVA / VESNINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 A. Rosolska / Spears 1-0 E. Makarova / Vesnina 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 df 8-2 df 9-2 9-3 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 E. Makarova / Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 E. Makarova / Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Rosolska / Spears 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Makarova / Vesnina 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Rosolska / Spears 15-0 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 E. Makarova / Vesnina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 E. Makarova / Vesnina 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Rosolska / Spears 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Rosolska / Spears 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Rosolska / Spears 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 2-2 → 2-3 E. Makarova / Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Rosolska / Spears 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Rosolska / Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Philipp Kohlschreiber vs [6] Kevin Anderson



ATP Madrid Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber 3 6 Kevin Anderson [6] Kevin Anderson [6] 6 7 Vincitore: K. ANDERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* ace 7*-8 ace 6-6 → 6-7 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 P. Kohlschreiber 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Anderson 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 K. Anderson 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-5 → 2-5 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 K. Anderson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Borna Coric vs [5] Dominic Thiem (non prima ore: 16:00)



ATP Madrid Borna Coric Borna Coric 6 6 4 Dominic Thiem [5] Dominic Thiem [5] 2 7 6 Vincitore: D. THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* ace 0*-5 1*-5 1-6* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 5-5 → 5-6 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-4 → 5-5 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 5-2 → 6-2 D. Thiem 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 B. Coric 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

4. [7] John Isner vs Pablo Cuevas



ATP Madrid John Isner [7] John Isner [7] 6 7 7 Pablo Cuevas Pablo Cuevas 7 6 6 Vincitore: J. ISNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 ace 6-3* ace 6-4* 6-6 → 7-6 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 P. Cuevas 15-0 ace 30-0 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 3-1* 5*-1 ace 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Isner 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-4 → 4-4 P. Cuevas 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Cuevas 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 1*-2 2*-2 ace 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* ace 9-9* 9*-10 6-6 → 7-6 P. Cuevas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 P. Cuevas 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

5. [7] Ivan Dodig / Rajeev Ram vs Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff



ATP Madrid Ivan Dodig / Rajeev Ram [7] Ivan Dodig / Rajeev Ram [7] 1 3 Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff 6 6 Vincitori: MCLACHLAN / STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. McLachlan / Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 I. Dodig / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. McLachlan / Struff 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 I. Dodig / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 B. McLachlan / Struff 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 I. Dodig / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. McLachlan / Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 I. Dodig / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. McLachlan / Struff 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Dodig / Ram 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 B. McLachlan / Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 1-4 → 1-5 I. Dodig / Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 B. McLachlan / Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 I. Dodig / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 B. McLachlan / Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Dodig / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Pista 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Henri Kontinen / John Peers vs Nikola Mektic / Alexander Peya



ATP Madrid Henri Kontinen / John Peers [3] Henri Kontinen / John Peers [3] 4 4 Nikola Mektic / Alexander Peya Nikola Mektic / Alexander Peya 6 6 Vincitori: MEKTIC / PEYA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Mektic / Peya 30-0 40-0 4-5 → 4-6 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Mektic / Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 ace 2-4 → 3-4 N. Mektic / Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Mektic / Peya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 H. Kontinen / Peers 0-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 N. Mektic / Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Mektic / Peya 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Mektic / Peya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 2-4 → 3-4 N. Mektic / Peya 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 N. Mektic / Peya 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 N. Mektic / Peya 15-0 30-0 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Peers 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. Raven Klaasen / Michael Venus vs [8] Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin



ATP Madrid Raven Klaasen / Michael Venus Raven Klaasen / Michael Venus 4 7 10 Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin [8] Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin [8] 6 6 5 Vincitori: KLAASEN / VENUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 R. Bopanna / Roger-Vasselin 1-0 R. Klaasen / Venus 0-1 1-1 2-1 2-2 4-2 5-2 6-2 df 6-3 6-4 7-4 ace 8-4 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-30 3-2 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 R. Klaasen / Venus 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Bopanna / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Roger-Vasselin 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

3. Damir Dzumhur / Franko Skugor vs [2] Bob Bryan / Mike Bryan



ATP Madrid Damir Dzumhur / Franko Skugor Damir Dzumhur / Franko Skugor 4 3 Bob Bryan / Mike Bryan [2] Bob Bryan / Mike Bryan [2] 6 6 Vincitori: BRYAN / BRYAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Dzumhur / Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Dzumhur / Skugor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 D. Dzumhur / Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 D. Dzumhur / Skugor 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Dzumhur / Skugor 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 4-5 → 4-6 B. Bryan / Bryan 15-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Dzumhur / Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 D. Dzumhur / Skugor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Dzumhur / Skugor 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 D. Dzumhur / Skugor 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [5] Latisha Chan / Bethanie Mattek-Sands vs [2] Andrea Sestini Hlavackova / Barbora Strycova



Il match deve ancora iniziare

5. Fabio Fognini / Diego Schwartzman vs [6] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



ATP Madrid Fabio Fognini / Diego Schwartzman • Fabio Fognini / Diego Schwartzman 15 0 Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [6] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [6] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Fognini / Schwartzman 15-0 0-0

Pista 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

2. [O] Johanna Konta / Shuai Zhang vs [7] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez (non prima ore: 14:00)



WTA Madrid Johanna Konta / Shuai Zhang Johanna Konta / Shuai Zhang 4 2 Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez [7] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez [7] 6 6 Vincitori: KLEPAC / MARTINEZ SANCHEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 J. Konta / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-4 → 2-5 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 J. Konta / Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 2-1 → 2-2 J. Konta / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Konta / Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 J. Konta / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-5 → 4-5 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Konta / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Konta / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Klepac / José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Konta / Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Klepac / José Martínez Sánchez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 J. Konta / Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. Ashleigh Barty / CoCo Vandeweghe vs [3] Timea Babos / Kristina Mladenovic