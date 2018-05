Pre quali Roma 2018: che Baldi! Delusione Chiesa (con la situazione aggiornata)

Siamo arrivati alle finali che decideranno i beneficiari delle wild card per i tabelloni principali al maschile e al femminile: i pronostici della vigilia sono stati rispettati a metà, in una giornata in cui non sono mancati match dall’esito sorprendente.

Partendo dai maschi il favorito numero 1 Lorenzo Sonego continua il suo percorso spedito e senza spendere troppe energie liquida il comunque positivo Liam Caruana, finalmente vicino ai livelli spumeggianti di inizio anno. 6/3 – 6/4 per SoneGo con Caruana che comunque guadagna una wild card per le quali.

Avversario di Sonego sarà Filippo Baldi, uscito a sorpresa vincitore dal match contro il siciliano Caruso: un match senza storia, soprattutto in un primo set in cui Sabbo ha davvero fatto fatica a reggere i ritmi di Baldi, tennista di cui si è sempre detto un gran bene fin dai tempi juniores e che quando si avvicinano i grandi palcoscenici tira fuori il suo miglior tennis (aveva fatto già bene durante il Master NextGen di fine 2017). Sonego contro Baldi quindi: chi vince va in tabellone principale, chi perde va a disputare le quali (insieme proprio a Caruso e Caruana), con davvero poco tempo per rifiatare. Un’altra wild card per le quali se la giocheranno anche Napolitano (W contro Di Nicola faticando…) e Pellegrino (W in 3 set contro Vavassori).

Fra le donne spende tantissimo la Trevisan (2) che supera in un match di rincorsa e solo 7/5 al terzo la Grymalska, fra le note più liete di queste prequali. La sensazione è che passato lo spavento, Martina sia la candidata più forte per ambire al tabellone principale. In finale a contenderle la wc più pregiata non ci sarà però la testa di serie numero 1: Camilla Rosatello ha infatti battuto in 3 set una Deborah Chiesa che aveva dominato il primo parziale e che ha finito per cedere invece alla grinta della sua avversaria nei momenti topici del match. Grandi rimpianti per la Chiesa che deve ancora rimandare i propri sogni di gloria: per lei rimane comunque un invito per le quali (insieme alla Grymalska, ma anche Di Sarra e Caregaro, vittoriose nei loro match di ripescaggio, con la seconda che ha beneficiato del ritiro della Pieri). Sarà quindi Trevisan – Rosatello: la testa mi dice Martina in 2, ma le sorprese in queste pre quali sono sempre dietro l’angolo.

SINGOLARE UOMINI – finale

(chi vince guadagna la wild card per il main draw, chi perde la wild card per le qualificazioni)

(1) Lorenzo Sonego c. (7) Filippo Baldi

(3) Salvatore Caruso – wild card per le qualificazioni

(8) Liam Caruana – wild card per le qualificazioni

(chi vince guadagna la wild card per le qualificazioni)

(4) Andrea Pellegrino c. (2) Stefano Napolitano

SINGOLARE DONNE – finale

(chi vince guadagna la wild card per il main draw, chi perde la wild card per le qualificazioni)

(5) Camilla Rosatello c. (2) Martina Trevisan

(1) Deborah Chiesa – wild card per le qualificazioni

(7) Anastasia Grymalska – wild card per le qualificazioni

(chi vince guadagna la wild card per le qualificazioni)

(9) Martina Caregaro c. (10) Federica Di Sarra

DOPPIO UOMINI – semifinali

(2) Julian Ocleppo/Andrea Vavassori b. Flavio Cipola/Potito Starace 75 63

(1) Stefano Napolitano/Lorenzo Sonego c. (4) Pietro Rondoni/Walter Trusendi 75 3-2 (sospeso per oscurità)

finale

(i vincitori guadagnano la wild card per il main draw)

(2) Julian Ocleppo/Andrea Vavassori c. vinc. (1) Stefano Napolitano/Lorenzo Sonego-(4) Pietro Rondoni/Walter Trusendi

DOPPIO DONNE – finale

(le vincitrici guadagnano la wild card per il main draw)

(1) Cristiana Ferrando/Camilla Rosatello c. (2) Deborah Chiesa/Alice Matteucci

Alessandro Orecchio