Pre Quali Roma: I risultati Live delle Semifinali

Al vincitore del torneo maschile di singolare andrà la wild card per il tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia. Le pre-qualificazioni assegneranno altre quattro wild card per le qualificazioni in calendario sabato 12 e domenica 13 maggio: una al giocatore battuto in finale, due ai giocatori sconfitti in semifinale, mentre l’ultima se la giocheranno i quattro giocatori eliminati nei quarti.

La vincitrice del torneo femminile di pre-qualificazione entrerà direttamente nel tabellone principale. Le pre-qualificazioni assegneranno anche quattro wild card per le qualificazioni: una alla giocatrice battuta in finale, due alle giocatrici sconfitte in semifinale, mentre l’ultima se la giocheranno le quattro giocatrice eliminate nei quarti.

Per quanto riguarda il doppio alla coppia vincitori del tabellone maschile e a quella vincitrice del tabellone femminile saranno assegnate le wild card per il main draw degli Internazionali BNL d’Italia.

SINGOLARE UOMINI – semifinali

(i vincitori si giocheranno giovedì la wild card per il main draw; agli sconfitti andranno due wild card per le qualificazioni)

(3) Salvatore Caruso c. (7) Filippo Baldi

(1) Lorenzo Sonego c. (8) Liam Caruana

(i vincitori si giocheranno giovedì una wild card per le qualificazioni)

(11) Gianluca Di Nicola c. (2) Stefano Napolitano

(12) Andrea Vavassori c. (4) Andrea Pellegrino

SINGOLARE DONNE – semifinali

(le vincitrici si giocheranno giovedì la wild card per il main draw; alle sconfitte andranno due wild card per le qualificazioni)

(7) Anastasia Grymalska c. (2) Martina Trevisan

(1) Deborah Chiesa c. (5) Camilla Rosatello

(le vincitrici si giocheranno giovedì una wild card per le qualificazioni)

(14) Lucia Bronzetti c. (10) Federica Di Sarra

(9) Martina Caregaro c. (3) Jessica Pieri 76(1) 75

DOPPIO UOMINI – quarti

Flavio Cipola/Potito Starace c. (3) Filippo Baldi/Andrea Pellegrino 64 (sospeso per pioggia)

(1) Stefano Napolitano/Lorenzo Sonego c. Antonio Campo/Omar Giacalone 60 (sospeso per pioggia)

Alberto Bagarello/Ettore Capello c. (2) Julian Ocleppo/Andrea Vavassori 46 2-3 (sospeso per pioggia)

(4) Pietro Rondoni/Walter Trusendi b. Marco Brugnerotto/Alessandro Coppini 75 63

DOPPIO DONNE – semifinali

(le vincitrici si giocheranno giovedì la wild card per il main draw)

(4) Federica Di Sarra/Anastasia Grymalska c. (2) Deborah Chiesa/Alice Matteucci

(1) Cristiana Ferrando/Camilla Rosatello c. Anna Floris/Natasha Piludu