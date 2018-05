Masters 1000 Madrid: Fabio Fognini delude. Subito sconfitto dal torneo madrileno

Niente da fare per Fabio Fognini che esce sconfitto all’esordio dal torneo Masters 1000 di Madrid.

L’azzurro, n.16 del seeding, è stato eliminato da Leonardo Mayer con il risultato di 63 64 in 1 ora e 25 minuti di partita.

Nel primo set Fognini avanti per 1 a 0 e servizio a disposizione, subiva un parziale di quattro game consecutivi con Mayer che si portava sul 4 a 1.

Sul 5 a 3 l’argentino andava a servire per il set e dopo aver mancato due palle set dal 40-15, al terzo tentativo riusciva a tenere il servizio e conquistare poi la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Fabio mancava due palle break nel secondo gioco e poi sul 2 pari cedeva malamente a 15 il turno di battuta.

Sul 4 a 3 Leonardo riusciva ad annullare un’altra palla break ed in qualche modo teneva il turno di battuta.

Nel nono game, sul 5 a 3, l’argentino dallo 0-40 annullava tre palle break consecutive, con la complicità di Fabio che in due occasioni poteva fare di più.

Sul 40 pari Mayer con una volèe vincente di diritto si procurava la palla match e poi sul match point con un altro punto a rete (stop volley di rovescio vincente), chiudeva la contesa per 6 a 4.

La partita punto per punto