Combined Madrid: Il programma completo di Martedì 08 Maggio. Doppio impegno per Fabio Fognini. In campo anche Paolo Lorenzi

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [10] Petra Kvitova vs [WC] Monica Puig

2. [1] Simona Halep vs Elise Mertens

3. Fernando Verdasco vs Paolo Lorenzi

4. [4] Juan Martin del Potro vs Damir Dzumhur (non prima ore: 20:00)

5. [3] Garbiñe Muguruza vs Donna Vekic (non prima ore: 21:30)

Arantxa Sanchez – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [11] Roberto Bautista Agut vs Jared Donaldson

2. [9] Pablo Carreno Busta vs Borna Coric

3. Carla Suárez Navarro vs [4] Elina Svitolina (non prima ore: 16:00)

4. Milos Raonic vs [3] Grigor Dimitrov

5. Johanna Konta vs [Q] Bernarda Pera (non prima ore: 20:00)

Estadio 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Benoit Paire vs Denis Shapovalov

2. Pablo Cuevas vs [12] Jack Sock

3. Karen Khachanov OR [Q] Dusan Lajovic vs Richard Gasquet

4. Aliaksandra Sasnovich vs Anett Kontaveit (non prima ore: 18:00)

5. Raven Klaasen / Michael Venus vs Feliciano Lopez / Marc Lopez

Pista 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [16] Fabio Fognini vs Leonardo Mayer

2. [Q] Kristyna Pliskova vs [WC] Sara Sorribes Tormo

3. Sorana Cirstea vs [14] Daria Kasatkina

4. [WC] Guillermo Garcia-Lopez vs Ryan Harrison

5. [WC] Sorana Cirstea / Sara Sorribes Tormo vs [O] Julia Goerges / Karolina Pliskova

Pista 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Robin Haase vs Hyeon Chung

2. Philipp Kohlschreiber vs Yuichi Sugita

3. Peter Gojowczyk vs Albert Ramos-Vinolas

4. Daniil Medvedev vs Kyle Edmund

5. Alexander Zverev / Mischa Zverev vs [WC] David Marrero / Fernando Verdasco

Pista 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Evgeny Donskoy vs [WC] Stefanos Tsitsipas

2. [Q] Marius Copil vs Jan-Lennard Struff

3. Fabio Fognini / Diego Schwartzman vs [WC] Florin Mergea / Daniel Nestor

4. Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff vs John Isner / Jack Sock

5. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs Daria Gavrilova / Su-Wei Hsieh

Pista 7 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [G] Alicja Rosolska / Abigail Spears vs [8] Hao-Ching Chan / Zhaoxuan Yang

2. Kevin Anderson / Max Mirnyi vs Nikola Mektic / Alexander Peya

3. Ashleigh Barty / CoCo Vandeweghe vs Shuko Aoyama / Miyu Kato

4. Nicole Melichar / Kveta Peschke OR [O] Irina-Camelia Begu / Simona Halep vs [3] Timea Babos / Kristina Mladenovic

5. Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova vs [2] Andrea Sestini Hlavackova / Barbora Strycova