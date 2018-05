Combined Madrid: Il programma di Lunedì 07 Maggio 2018

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [15] Lucas Pouille vs Benoit Paire

2. Irina-Camelia Begu vs Maria Sharapova

3. Kei Nishikori vs [10] Novak Djokovic (non prima ore: 16:00)

4. [WC] Pablo Andujar vs Feliciano Lopez (non prima ore: 20:00)

5. Victoria Azarenka vs [6] Karolina Pliskova (non prima ore: 21:30)

Arantxa Sanchez – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Caroline Garcia vs Petra Martic

2. [Q] Nicolas Kicker vs Milos Raonic

3. Ashleigh Barty vs [2] Caroline Wozniacki (non prima ore: 15:00)

4. [WC] Lara Arruabarrena vs [11] Julia Goerges (non prima ore: 18:00)

5. [9] Sloane Stephens vs Samantha Stosur (non prima ore: 20:00)

Estadio 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Adrian Mannarino vs [13] Diego Schwartzman

2. Pablo Cuevas / Marcel Granollers vs Juan Martin del Potro / Dominic Thiem

3. Karen Khachanov vs [Q] Dusan Lajovic

4. [Q] Mikhail Kukushkin vs [WC] Roberto Carballes Baena

5. Gael Monfils vs [Q] Nikoloz Basilashvili (non prima ore: 21:30)

Pista 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Latisha Chan / Bethanie Mattek-Sands vs [G] Kateryna Bondarenko / Aleksandra Krunic

2. Shuai Zhang vs Kristina Mladenovic (non prima ore: 13:30)

3. [15] Anastasija Sevastova vs Kiki Bertens

4. [WC] Anabel Medina Garrigues / Arantxa Parra Santonja vs [O] Johanna Konta / Shuai Zhang (non prima ore: 16:00)

Pista 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Robin Haase / Jean-Julien Rojer vs Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi

2. Julien Benneteau vs Damir Dzumhur

3. [Q] Federico Delbonis vs Mischa Zverev

Pista 6 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [O] Mihaela Buzarnescu / Alizé Cornet vs [7] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez

2. Elise Mertens / Demi Schuurs vs [Alt] Anastasia Pavlyuchenkova / Olga Savchuk

3. Nicole Melichar / Kveta Peschke vs [O] Irina-Camelia Begu / Simona Halep