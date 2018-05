ITF Junior: vincono Musetti e Sacco a Salso. Vittoria in doppio per Biagianti-Zantedeschi e Dambrosi-Moroni

Quasi tutti gli italiani impegnati nel circuito ITF Junior under 18 hanno disputato il torneo di grado 2 a Salsomaggiore, che, pur disturbato dalla pioggia, ha messo in mostra un buon livello generale e regalato partite molto interessanti ai tanti spettatori presenti. Alla fine, come avete letto, dai resoconti giornalieri dal torneo, hanno vinto Lorenzo Musetti tra i ragazzi e Federica Sacco tra le ragazze.

Nel maschile, Lorenzo Musetti (2002) ha onorato la testa di serie numero 1 che il ranking le ha attribuito, andando a vincere il torneo superando in finale il tedesco Leopold Zima con il punteggio di 6-3 6-0. Nel femminile vittoria di Federica Sacco (2002) che ha superato la ceca Pachkaleva con il punteggio di 4-6 6-4 6-4.

Tra tutti gli altri italiani che hanno partecipato il più bravo è stato il siciliano Fabrizio Andaloro (2001), che si è arreso solo in semifinale con Zima. Quarti di finale per Gian Marco Ortenzi (2000), capace di portare Musetti al terzo set e per Luca Nardi (2003), proveniente dalle qualificazioni. Terzo turno per Federico Arnaboldi (2000), Davide Tortora (2000) e Emiliano Maggioli (2001), secondo turno per Filippo Speziali (2000), Giulio Zeppieri (2001), Luciano Darderi (2002), Gianmarco Ferrari (2000), Riccardo Di Nocera (2000), Leonardo Malgaroli (2002), Filippo Moroni (2001) e Matteo Arnaldi (2001), primo turno per Alberto Morolli (2000), Flavio Cobolli (2002), Giacomo Dambrosi (2001), Michele Vianello (2001), Francesco Passaro (2001) e Giuseppe La Vela (2000).

Nel femminile oltre alla vittoria di Federica Sacco (2002), c’è stata la semifinale di Federica Rossi (2001), i quarti di finale di Lisa Pigato (2003) e Matilde Mariani (2002), il secondo turno di Cristina Tiglea (2001), Costanza Traversi (2000) e Aurora Zantedeschi (2000) ed il primo turno di Giulia peoni (2000), Martina Biagianti (2001), Enola Chiesa (2000), Matilde Paoletti (2003) e Isabella Tcherkes Zade (2000).

Vittorie italiane anche in entrambe le competizioni di doppio con Dambrosi e Moroni che hanno vinto tra i maschi battendo in finale la testa di serie numero 1, Zima-Kalender e Biagianti e Zantedeschi tra le ragazze che hanno battuto in finale le altre italiane Dessolis-Tiglea.

Per il resto del programma settimanale, alcuni altri nostri connazionali hanno partecipato a tornei di grado minore in giro per il mondo, in particolare negli Stati Uniti in un G4 Rachele Rimondini (2002) ha raggiunto i quarti di finale partendo dalle qualificazioni, mentre nello stesso torneo non si è qualificato Giacomo Pezzoli (2000). In Moldova, in un G5, Mattia Bernardi (2002) è uscito al primo turno, ma si è rifatto in doppio arrivando fino in finale. Nello stesso non si è qualificato Laurentiu Boici (2000).

Infine in Macedonia, in un G5, secondo turno per Valentina Gaggini (2001) mentre non si sono qualificate Vittoria Pastorino (2000), Giulia Brighi (2001), Matilde Ronchi (2001) e Tatiana Prapa (2002).





Paolo Angella