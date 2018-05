Pre-Quali Roma: Livescore della seconda giornata. In campo Sonego, Napolitano, Chiesa e Trevisan

Ecco il livescore della seconda giornata del torneo di pre-qualificazione per gli Internazionali d’Italia che si svolgeranno a Roma da sabato 12 maggio a domenica 20 maggio: ai vincitori dei rispettivi tornei, maschile e femminile, andrà una wild card per il tabellone principale, mentre ne saranno assegnate altre quattro per le qualificazioni.

Le prime due teste di serie del tabellone maschile sono Lorenzo Sonego e Stefano Napolitano, mentre in quello femminile sono Deborah Chiesa e Martina Trevisan.