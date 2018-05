Masters 1000 – Madrid: I risultati con il live dettagliato del Primo turno e del Secondo turno di Quali

Masters 1000 Madrid | Terra | e6.200.860 – 1° Turno & 2° Turno Quali

Manolo Santana – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

3. Richard Gasquet vs [14] Tomas Berdych (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Pierre-Hugues Herbert vs [8] Evgeny Donskoy



ATP Madrid Pierre-Hugues Herbert [4] • Pierre-Hugues Herbert [4] 0 6 0 Evgeny Donskoy [8] Evgeny Donskoy [8] 0 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Herbert 0-3 E. Donskoy 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Herbert 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Estadio 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Taylor Fritz vs [12] Nicolas Kicker



ATP Madrid Taylor Fritz [1] Taylor Fritz [1] 15 2 5 Nicolas Kicker [12] • Nicolas Kicker [12] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Kicker 0-15 5-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Kicker 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 3-2 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Kicker 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Kicker 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

2. Denis Shapovalovvs Tennys Sandgren(non prima ore: 12:30)

Pista 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2. [7] Marius Copil vs [WC] Jaume Munar (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

3. [3] Florian Mayervs [11] Dusan Lajovic

Pista 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

3. [5] Nikoloz Basilashvili vs [10] Mirza Basic



Il match deve ancora iniziare

Pista 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Federico Delbonis vs [14] Mikhail Youzhny



ATP Madrid Federico Delbonis [6] Federico Delbonis [6] 6 6 Mikhail Youzhny [14] Mikhail Youzhny [14] 3 1 Vincitore: F. DELBONIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-0 → 5-1 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 M. Youzhny 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Youzhny 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Delbonis 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Youzhny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Youzhny 0-15 0-30 15-40 2-0 → 3-0 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

3. [2] Viktor Troickivs [13] Mikhail Kukushkin