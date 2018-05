Simona Halep: “Essere la numero uno al mondo non significa vincere sempre”

Il WTA Premier Mandatory di Madrid ha aperto le danze. Simona Halep, fresca di quarti di finale a Stoccarda, proverà a difendere il titolo e a salire di condizione in ottica Roland Garros.

“Non sento la pressione di essere favorita qui a Madrid. Questo è un grande torneo ed ho intenzione di dare il massimo. So di essere la campionessa in carica, ma l’unica cosa che penso in questo momento è giocare e dare il meglio di me in modo da poter andare avanti e concentrarmi al massimo partita dopo partita. Non mi interessa sapere cosa la gente si aspetta da me. Ogni match è molto difficile e a questo livello può succedere di tutto. Sono la numero uno al mondo, ma questo non significa che vincerò sempre”.

La rumena, inoltre, in questi giorni ha anche preso parte ad una partita di beneficenza dove si è esibita in doppio misto con Juan Martín del Potro: “Mi è piaciuto giocare con un tennista come Juan Martin. Un grande giocatore e una grande persona. Mi sono divertita molto”.