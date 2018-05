Masters 1000 – Madrid: Il tabellone di qualificazione. Ostacoli russi per Travaglia e Berrettini

Main draw qualificazioni Masters 1000 – Madrid (terra rossa, €6,200,860)

(1) Fritz, Taylorvs (WC) Davidovich Fokina, AlejandroZopp, Jurgenvs (12) Kicker, Nicolas(2) Troicki, Viktorvs (Alt) Cachin, PedroMahut, Nicolasvs (13) Kukushkin, Mikhail

(3) Mayer, Florian vs Granollers, Marcel

(WC) Gimeno-Traver, Daniel vs (11) Lajovic, Dusan

(4) Herbert, Pierre-Hugues vs Ramanathan, Ramkumar

Travaglia, Stefano vs (8) Donskoy, Evgeny

(5) Basilashvili, Nikoloz vs Fratangelo, Bjorn

(WC) Alvarez Varona, Nicolas vs (10) Basic, Mirza

(6) Delbonis, Federico vs (Alt) Semmler, Miguel

Berrettini, Matteo vs (14) Youzhny, Mikhail

(7) Copil, Marius vs Ivashka, Ilya

(WC) Munar, Jaume vs (9) Istomin, Denis