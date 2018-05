Rogerio Dutra Silva, ossessione da semifinali

Rogerio Dutra Silva ha mancato per la quarta volta in carriera l’appuntamento con la prima semifinale ATP. Il brasiliano, impegnato quest’oggi contro Taro Daniel ad Istanbul, si è arreso al giapponese dilapidando due break di vantaggio nel terzo set. Nel corso della terza frazione, avanti 4-0 e 40-30, il tennista verdeoro ha subito un pesante parziale di 6 giochi di fila capitolando malamente in 2 ore e 5 minuti di gioco.

Non è la prima circostanza in cui Dutra Silva è andato ad un passo dal tanto ambito traguardo delle semifinali. Lo scorso anno ad Umago, infatti, si ritrovò avanti 5-2 nel terzo set contro l’azzurro Alessandro Giannessi e anche in quel caso finì per bloccarsi mentalmente senza più raccogliere neanche un game. Lo spezzino si impose poi col punteggio di 6-7 6-2 7-5.

Il tennista verdeoro, a testimonianza di come la testa e l’abitudine a giocare a certi livelli faccia la differenza, ha perso tre quarti di finale su 4 vincendo il primo set. È accaduto nei due match prima menzionati e a marzo nel torneo di casa a San Paolo dinanzi ad una torcida da grandi occasioni: nell’occasione Dutra Silva fu sconfitto da Horacio Zeballos 6-7(3) 6-2 6-4