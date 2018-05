Jo-Wilfried Tsonga: “In questo momento non posso dire quando tornerò”

Piove sul bagnato negli ultimi tempi per Jo-Wilfried Tsonga. Il francese, ritiratosi lo scorso febbraio nel torneo di Montpellier per via di un infortunio al ginocchio, è stato costretto ad andare sotto i ferri e sembra non trovar pace. Il 33enne di Le Mans ha raccontato in una recente intervista a ‘Le Parisien’ come procede il recupero. “Sono ancora convalescente – dichiara il transalpino –. Non ci sono date di rientro prestabilite perché ci sono step che non posso saltare. In questo momento non posso dire quando tornerò. Ora è il caso di trovare un po’ di mobilità e fiducia negli appoggi col ginocchio. Premesso questo, non si sa mai che cosa può accadere dopo un infortunio”.

Il francese ha affermato di essersi un po’ distaccato dal tennis dedicando il tempo libero a se stesso e alla famiglia. “Vedo le partite quando sono interessato e fortunatamente non sono dipendente dal mio telefono per controllare i risultati. Ogni tanto è bello e consigliabile starsene in famiglia e a casa ma questo non vuol dire che non voglia più competere nel circuito. Futuro? Non penso troppo a quando smetterò perché sento di non aver alcun obbligo. Al momento sono un giocatore di tennis, il resto rientra in ciò che faccio nel tempo libero a mia disposizione”.

Sul nuovo format pensato per la Coppa Davis, Tsonga è apparso piuttosto dubbioso. “Non conosco tutti i dettagli. Ovviamente l’idea generale mi spezza il cuore perché ho dato tutto per questa competizione in tutta la mia carriera. È difficile elaborare che un giorno la Davis potrebbe scomparire ma allo stesso tempo immagino ci siano problemi che debbano essere presi in considerazione. Fa parte dell’evoluzione, stanno cercando un modo per migliorare l’evento”.